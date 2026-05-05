I legali del 38enne indagato hanno espresso in anteprima cosa farà il loro assistito domani, 6 maggio, quando si presenterà di fronte ai PM in procura a Pavia per rispondere alle domande sull'omicidio Poggi.

Andrea Sempio è pronto per il giorno dell’udienza davanti ai PM in qualità di indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, difatti è stato convocato per il pomeriggio di domani, 6 maggio dove comparirà di fronte ai giudici per esprimere la propria posizione rispetto al suo ruolo nell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto del 2007.

Confermata una perizia da uno psicoterapeuta

Per Andrea Sempio prima dell’udienza vi sarà una consulenza personologica da parte di uno psicoterapeuta e come svelato dal suo difensore, l’avvocato Cataliotti, questa consulenza è “uno dei presupposti del pool difensivo”.

Hanno poi svelato che chiederanno ai PM di riascoltarlo successivamente a questa consulenza in modo da avere un quadro indiziario maggiore al fine di sostenere la difesa del loro imputato.

Si avvarrà della facoltà di non rispondere

I difensori di Andrea Sempio, gli avvocati Angela Taccia e Liberio Cataliotti hanno fatto sapere in una nota, come riporta TgCom24 che il loro assistito “si avvarrà della facoltà di non rispondere”.

Questa decisione deriva dal fatto che il quadro probatorio è incompleto ed inoltre perché le indagini non sono ancora chiuse.

Il fascicolo citato oltre che incompleto non è ancora visionabile.

Mancando questo tipo di elementi essi vedono come inutile che Sempio risponda alle domande dei PM in Procura a Pavia, ciò nonostante hanno confermato la presenza del 38enne indagato.