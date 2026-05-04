Agricoltura, Fidanza (FdI): “Zootecnia al centro: competitività e sostenibilità insieme”

Agricoltura, Fidanza (FdI): “Zootecnia al centro: competitività e sostenib...

Agricoltura, Fidanza (FdI): “Zootecnia al centro: competitività e sostenib...

“Approvata a larga maggioranza la relazione sul futuro della zootecnia europea, che deve fare da base alla strategia della Commissione: la zootecnia deve tornare al centro, unendo competitività e sostenibilità”. Lo ha detto l’eurodeputato Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), relatore del rep...

“Approvata a larga maggioranza la relazione sul futuro della zootecnia europea, che deve fare da base alla strategia della Commissione: la zootecnia deve tornare al centro, unendo competitività e sostenibilità”. Lo ha detto l’eurodeputato Carlo Fidanza (Fratelli d’Italia), relatore del report, a margine della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Fidanza ha indicato tra le priorità tutela dei consumatori ed etichettatura d’origine, difesa delle produzioni di qualità.

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