Formazione: con Talent Lab di Leroy Merlin 60% di manager entro il 2026

Il Talent Lab di Leroy Merlin ridefinisce il concetto di leadership mettendo al centro la crescita umana e professionale. Con l’obiettivo ambizioso di portare al 60% la quota di manager interni entro il 2026, l’azienda investe in un percorso formativo blended tra coaching e nuove competenze digi...

Il Talent Lab di Leroy Merlin ridefinisce il concetto di leadership mettendo al centro la crescita umana e professionale. Con l’obiettivo ambizioso di portare al 60% la quota di manager interni entro il 2026, l’azienda investe in un percorso formativo blended tra coaching e nuove competenze digitali. È una strategia basata sulla consapevolezza e sulla personalizzazione dei piani di sviluppo: un investimento nel talento individuale che diventa motore del cambiamento aziendale.

https://www.youtube.com/watch?v=GyBdnB1NctY