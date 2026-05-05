Lavoro: a Milano il quinto appuntamento di Assolavoro per il nuovo Ccnl somministrazione

La Lombardia si conferma punto di riferimento per lavoro in somministrazione, con circa 147mila occupati, di cui 77mila nella sola area metropolitana di Milano. I dati sono stati presentati durante una tappa del roadshow di Assolavoro dedicato alle novità del nuovo Ccnl di settore. Il lavoro tramite Agenzia si concentra soprattutto nei comparti informatica, servizi alle imprese, commercio e industria, garantendo parità di diritti e tutele rispetto ai lavoratori dipendenti.

Centrale anche il ruolo per i giovani: oltre il 41% degli occupati ha meno di 30 anni. Il nuovo contratto, sottoscritto lo scorso luglio 2025, rafforza welfare e formazione, puntando su maggiore chiarezza e semplificazione per imprese e lavoratori. Il roadshow proseguirà nelle prossime settimane in diverse città italiane.

https://www.youtube.com/watch?v=0kduFW-UZJQ