Musica: dal 3 al 12 luglio torna a Perugia ‘Umbria Jazz’, Sting apre la 53a edizione

274 eventi complessivi, oltre la metà gratuiti, più di 80 band, oltre 380 musicisti, 14 palcoscenici e l’apertura affidata ad una delle più grandi star della musica internazionale: Sting. È il calendario della 53a edizione del celebre festival musicale ‘Umbria Jazz’, in programma a Perugia...

274 eventi complessivi, oltre la metà gratuiti, più di 80 band, oltre 380 musicisti, 14 palcoscenici e l’apertura affidata ad una delle più grandi star della musica internazionale: Sting. È il calendario della 53a edizione del celebre festival musicale ‘Umbria Jazz’, in programma a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026 e presentato oggi a Milano.

Nel 2026 l’evento celebra due giganti del genere nel centenario della nascita: Miles Davis e John Coltrane. Il manifesto ufficiale è La Danza degli Zanni, un omaggio al premio Nobel Dario Fo, che nasceva 100 anni fa. Tra gli altri protagonisti di questa edizione Zucchero, Jon Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Snarky Puppy, Metropole Orkest, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cécile McLorin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Fred Hersch, Gonzalo Rubalcaba, Kenny Barron, Jason Moran, Bill Frisell, Mark Turner, Kurt Rosenwinkel, Immanuel Wilkins e molti altri.

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