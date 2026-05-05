A Padova l'applauso della piazza per Zanardi dopo l'ultimo addio

Padova, 5 mag. (askanews) – Un applauso commosso per Alex Zanardi, il campione morto il 2 maggio, al termine dei funerali celebrati a Padova, nella Basilica di Santa Giustina. Da Bebe Vio a Giusy Versace, da Alberto Tomba ai ragazzi di Obiettivo3, l’associazione che Zanardi ha creato per promuovere la handbike: il mondo dello sport, e non solo, si è riunito per l’ultimo addio a Zanardi.Presenti anche il ministro dello Sport, Andrea Abodi, il presidente della Fia, Stefano Domenicali, l’ex presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli.

Centinaia di persone, nonostante la pioggia, si sono radunate davanti alla Basilica per dare l’ultimo saluto al campione paralimpico.