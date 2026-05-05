Lavoro, Baroni (Assolavoro): "Novità Ccnl supportano competitività aziende"

“Abbiamo voluto fare questi incontri nelle case locali di Confindustria perché riteniamo che le novità che abbiamo introdotto nel Ccnl rafforzano ulteriormente il nostro ruolo come realtà che supportano le aziende a essere più competitive, non solo in termini di flessibilità, ma in termini di...

“Abbiamo voluto fare questi incontri nelle case locali di Confindustria perché riteniamo che le novità che abbiamo introdotto nel Ccnl rafforzano ulteriormente il nostro ruolo come realtà che supportano le aziende a essere più competitive, non solo in termini di flessibilità, ma in termini di capacità di assicurare i migliori talenti e tutte quelle attività che servono a creare le competenze che oggi si fanno fatica a trovare, come l’orientamento, la formazione, il supporto nella gestione di transizioni di lavoro.

Siamo molto orgogliosi di questo e ci fa piacere condividere con tutti i nostri clienti e con tutte le parti sociali che incontriamo sui territori”. Sono le parole di Francesco Baroni, Presidente di Assolavoro, all’incontro organizzato oggi da Assolavoro presso la sede di Assolombarda a Milano. L’evento è la tappa milanese del Roadshow con cui l’associazione nazionale di categoria delle Agenzie per il lavoro approfondisce le novità legate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione, rinnovato lo scorso luglio.

https://www.youtube.com/watch?v=v0lQ3b6l1c0