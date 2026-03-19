Una tragedia della strada si è consumata nella notte tra martedì e mercoledì nel territorio di Lisciano Niccone, in provincia di Perugia, dove una donna di 51 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto mentre si trovava a margine della carreggiata. L’impatto, avvenuto in circostanze ancora al vaglio delle autorità, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Tragedia a Perugia: scende dall’auto per il cane e viene investita

Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alla mezzanotte e trenta, lungo via della Lebbia nel territorio di Lisciano Niccone, si è verificato un grave investimento che ha causato la morte di una donna di 51 anni. Lucia Lamentini, conosciuta da molti come “Lucilla”, era appena scesa dall’auto durante il rientro a casa dopo una cena in compagnia, probabilmente per consentire al cane di fare una sosta. In quel momento, mentre si trovava sul margine della carreggiata, è sopraggiunta una Volkswagen Polo guidata da un uomo di 37 anni residente nella zona, che l’ha travolta in pieno.

I soccorsi sarebbero stati allertati immediatamente dal conducente stesso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme all’elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I carabinieri della Compagnia di Città della Pieve hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire con precisione l’accaduto, valutando anche la velocità del veicolo e le condizioni di visibilità della strada. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto gli accertamenti medico-legali necessari.

Tragedia a Perugia: scende dall’auto per il cane e viene investita, conducente positivo all’alcol test

Come riportato da Perugia Today, il conducente della Volkswagen sarebbe stato sottoposto ai test alcolemici risultando positivo e, per questo, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. L’automobile è stata posta sotto sequestro mentre proseguono gli accertamenti anche su eventuali ulteriori sostanze e sulle condizioni complessive in cui l’uomo si trovava alla guida.

La vicenda ha profondamente scosso la comunità di Cortona e delle zone limitrofe, dove Lucia Lamentini era una figura molto conosciuta e stimata. Insegnante di sostegno presso un istituto comprensivo della zona, aveva affiancato alla carriera scolastica una forte passione per la fotografia e un intenso impegno nella vita sociale e sportiva locale, tanto da aver ricoperto in passato anche ruoli dirigenziali in un circolo tennis cittadino.