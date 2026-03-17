Marco Giallini, noto per il ruolo di Rocco Schiavone, è rimasto coinvolto in un grave incidente ad Aosta durante le riprese della settima stagione della serie Rai2. L’attore si troverebbe attualmente in sala operatoria, mentre la produzione valuta come gestire lo stop sul set.

Brutto incidente domestico per Marco Giallini: ripercussioni sul set e futuro della serie

L’incidente ha inevitabilmente bloccato le riprese della nuova stagione di Rocco Schiavone, dato che la presenza di Giallini è indispensabile per le scene principali. La produzione sta valutando come procedere in attesa del recupero dell’attore, mentre la data di messa in onda potrebbe subire ritardi. Negli ultimi anni, la serie aveva già affrontato momenti di incertezza dopo la sesta stagione, ma il successo del personaggio interpretato da Giallini aveva assicurato la continuità. Ora, l’imprevisto episodio aggiunge un’ulteriore sfida, mentre i fan restano in attesa di aggiornamenti sulla prognosi e sui tempi di recupero del loro amato protagonista.

Brutto incidente domestico per Marco Giallini: come sta l’attore

Questa mattina, martedì 17 marzo, Marco Giallini ha subito un grave infortunio ad Aosta, mentre si trovava impegnato nelle riprese della settima stagione della serie tv Rocco Schiavone, basata sui romanzi di Antonio Manzini.

Come riportato dall’Ansa, l’attore romano, volto storico del celebre poliziotto, è caduto violentemente nei pressi del suo alloggio messo a disposizione dalla produzione, perdendo l’equilibrio durante una semplice passeggiata. L’impatto della caduta gli avrebbe provocato una frattura alla gamba, costringendolo a un immediato ricovero presso l’ospedale regionale Umberto Parini, dove un’équipe medica starebbe eseguendo l’intervento chirurgico necessario.