Lutto nel mondo del cinema: morto un giovane attore di 11 anni

Il mondo del cinema europeo è stato recentemente scosso da un evento straziante: la morte prematura di Nikodem Marecki, giovane attore polacco di soli 11 anni, considerato una promessa del grande schermo. La notizia ha suscitato incredulità e profondo dolore tra fan, colleghi e professionisti del settore, interrompendo bruscamente una carriera che sembrava avviata verso grandi traguardi.

L’incidente, avvenuto nei pressi di Cracovia mentre il bambino stava tornando da scuola, ha trasformato un momento quotidiano in una tragedia improvvisa. Dopo essere sceso dallo scuolabus, Nikodem è stato investito da un’auto, e nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, comprese squadre specializzate e un’eliambulanza, le ferite si sono rivelate fatali.

Tragedia nel cinema, Nikodem Marecki morto a soli 11 anni: l’annuncio choc

Solo nelle ore successive si è appreso che la vittima era il piccolo Nikodem, già noto per i suoi ruoli in produzioni apprezzate dal pubblico.

Un necrologio pubblicato dalla sua famiglia recita: “È con profonda tristezza e rammarico che vi informiamo che il 27 novembre 2025 il nostro amato figlio, fratello e nipote, Nikodem Marecki, è venuto a mancare all’età di 11 anni.”

La sua scomparsa ha superato i confini nazionali, generando una valanga di messaggi di cordoglio sui social da parte di registi, attori e ammiratori. Il regista Marcin Koszałka, che aveva diretto Marecki nel film White Courage, ha condiviso il suo dolore con parole toccanti: “È una notizia terribile… Nikodem era un talento incredibile e il mondo era pronto ad accoglierlo“.

La scuola elementare di Marecki ha espresso “profonda tristezza” in un post sui social, aggiungendo: “I nostri cuori sono con la sua famiglia e i suoi cari“.