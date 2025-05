L'incidente è avvenuto questo pomeriggio, 26 maggio, in via Mancine: le condizioni dell'uomo.

Un uomo di 55 anni è stato travolto da un trattore in via Mancine di frazione Sant’Alessio, tra i territori di Busca e Villar San Costanzo. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi del 118 ma, viste le condizioni gravi del 55enne, è stato necessario il trasporto in ospedale tramite l’elisoccorso.

Oggi, 26 maggio 2025, un uomo di 55 anni è stato travolto da un trattore a Busca, nel Cuneese. L’uomo è apparso subito in gravi condizioni, tanto che è stato necessario il traporto in codice rosso all’ospedale Santa Croce di Cuneo tramite l’elisoccorso. L’uomo sarebbe in gravissime condizioni. Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro registrato in questo 2025.