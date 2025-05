Aumento degli incidenti mortali sul lavoro in Italia: un allarme da non sotto...

Un triste bilancio di morti sul lavoro

Il primo trimestre del 2025 ha portato alla luce un dato allarmante: 205 morti sul lavoro, con un incremento dell’8,37% rispetto all’anno precedente. Questo triste bilancio non è solo un numero, ma rappresenta vite spezzate e famiglie distrutte. Gli incidenti recenti, avvenuti in Veneto, Campania e Lazio, evidenziano una realtà drammatica che richiede un’urgente riflessione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Incidenti che colpiscono i lavoratori esperti

Tra le vittime, un capoturno con oltre 30 anni di esperienza, Raffaele Galano, ha perso la vita in un tragico incidente presso l’azienda ‘Aristoncavi’ a Brendola. La dinamica dell’incidente, in cui l’operaio è stato risucchiato da un macchinario, solleva interrogativi sulla sicurezza e sull’efficacia delle misure di prevenzione. Nonostante l’azienda si presenti come un modello di sicurezza, la realtà dimostra che anche i lavoratori più esperti possono trovarsi in situazioni di pericolo. Questo episodio mette in luce la necessità di una revisione delle pratiche di sicurezza, affinché simili tragedie non si ripetano.

La richiesta di giustizia e maggiore protezione

In seguito a questi eventi tragici, i sindacati hanno lanciato un appello per una maggiore protezione dei lavoratori. Giovanni Sgambati e Andrea Lanzetta, segretari generali di Uil e Feneal, hanno parlato di un’escalation di morti sul lavoro, definendo la situazione come un vero e proprio omicidio. La richiesta di istituire una procura speciale per gli incidenti sul lavoro è un segnale forte della necessità di affrontare con serietà questo problema. È fondamentale che le istituzioni e le aziende collaborino per garantire un ambiente di lavoro sicuro e prevenire ulteriori tragedie.