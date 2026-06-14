Mistero a Milano, dove un uomo di 61 anni è stato trovato morto nella sua abitazione non lontana dalla Stazione Centrale. Sono in corso le indagini.

Giallo a Milano, trovato un uomo morto in casa

L’interprete Roberto Pietro Guerrino, di anni 61 anni, è stato trovato morto all’interno della sua abitazione di via Oxilia, zona NoLo a Milano.

L’appartamento è stato aperto dai vigili del fuoco con le chiavi della vicina di casa, dopo che alcuni parenti, non avendo più notizie del loro caro, avevano allertato le forze dell’ordine, col corpo senza vita del 61enne trovato riverso nel soggiorno con evidenti tracce di sangue per le ferite alla testa che potrebbero essere state causate da un oggetto contundente.

Sul posto sono giunti subito i Carabinieri del Nucleo Investigativo per dare il via alle indagini.

Mistero a Milano, trovato morto in casa un uomo: l’ipotesi è omicidio

Sono in corso le indagini per la morte di Roberto Pietro Guarrino. L’ipotesi è quella dell’omicidio, mentre sarebbe stata esclusa la rapina.

Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia mentre si cercano di riscostruire le ultime ore di vita dell’interprete. Secondo quanto si legge su Il Giorno, il 61enne sarebbe stato trovato seminudo e con indosso abiti femminili, con gli inquirenti che starebbero pensando che l’omicidio possa essere avvenuto al termine di un appuntamento magari concordato tramite app Grinder o Romeo che Guarrino utilizzava.