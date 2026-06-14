Apertura dei Mondiali 2026 allo stadio Azteca: spettacolo, star e tensioni in città

La cerimonia di apertura allo stadio Azteca ha unito performance di star internazionali e celebrazioni della cultura messicana, mentre in alcune aree della città sono scoppiate proteste che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine

Lo storico stadio Azteca di Città del Messico ha fatto da teatro alla prima delle tre cerimonie inaugurali dei Mondiali 2026un evento che ha combinato spettacolo, tradizione e momenti istituzionali prima della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Sul prato è stata allestita una scenografia imponente, con riferimenti alla cultura locale e una riproduzione monumentale del trofeo che ha fatto da sfondo alle esibizioni.

L’apertura ha cercato di rappresentare l’idea che il calcio sia una forza capace di unire, attraverso coreografie, musiche e la sfilata delle 48 bandiere delle nazioni partecipanti. Accanto al clima di festa, però, alcune aree urbane della capitale hanno vissuto tensioni sociali e dimostrazioni, segno che l’evento non è stato esente da criticità.

Spettacolo e ospiti illustri sulla scena dell’Azteca

La regia artistica ha puntato su un equilibrio tra artisti internazionali e interpreti latinoamericani: il programma ha incluso performance di cantanti e band che rappresentano diversi generi, dal pop al reggaeton. Tra i momenti più attesi c’è stata l’esibizione di una nota artista colombiana che ha interpretato l’inno ufficiale del torneo insieme a un cantante nigeriano, accompagnata da un corpo di ballo numeroso.

Sul palco si sono alternati anche gruppi e solisti provenienti dal Messico, dal Venezuela e dalla Colombia, contribuendo a una scaletta pensata per celebrare unità culturale e diversità regionale.

Look, moda e presenza delle celebrità

La cerimonia ha attirato anche molte attenzioni per gli outfit scelti dagli artisti e dagli ospiti. Una celebre attrice messicana, in qualità di ambasciatrice dell’evento, ha indossato un abito su misura di una maison di alta moda mentre presentava la sfilata delle nazioni e ha consegnato il trofeo nelle fasi istituzionali. Un’altra cantante ha proposto un look sportivo e personalizzato: body aderente, gonna realizzata con maglie da calcio e sneakers, segno di un linguaggio visivo che ha voluto mescolare glamour e estetica sportiva. Inoltre, una giovane star sudafricana ha indossato un abito che richiamava esplicitamente i colori della bandiera del proprio paese durante la propria esibizione.

Parte istituzionale e apertura ufficiale del torneo

Prima del calcio d’inizio della partita inaugurale, sono avvenuti i momenti istituzionali tipici di un evento internazionale: la sfilata delle delegazioni, l’esposizione del trofeo e l’intervento del presidente della federazione calcistica globale, che ha posizionato simbolicamente la coppa nell’area d’onore. Questi gesti hanno sancito l’avvio formale del torneo, che per la prima volta si svolge su tre nazioni ospitanti e con un formato allargato a 48 squadre.

Lo stadio, capace di accogliere oltre 80.000 spettatori, ha risposto con un’energia palpabile: fuochi d’artificio, cori e applausi hanno accompagnato sia le esibizioni musicali sia il rituale sportivo che precede il match di apertura. La scelta di includere elementi di musica elettronica nella versione di alcuni inni ha cercato un ponte tra tradizione e modernità, rendendo la cerimonia riconoscibile per un pubblico globale.

Tensioni in città: proteste e interventi di ordine pubblico

Se dentro lo stadio prevaleva l’atmosfera di festa, fuori alcuni punti della città hanno registrato manifestazioni e scontri. Tra i gruppi che hanno organizzato proteste figurano sindacati e associazioni che rivendicano diritti sociali e la memoria delle vittime di sparizioni forzate. In prossimità di alcune fan zone allestite per seguire le partite si sono verificati episodi di ordine pubblico che hanno richiesto l’intervento della polizia.

Le autorità locali hanno gestito la situazione con presidi e operazioni di contenimento che miravano a evitare il propagarsi delle tensioni nei pressi degli impianti e dei flussi di tifosi. Questi episodi hanno contribuito a mettere in luce come grandi eventi internazionali possano diventare anche palcoscenici per richieste sociali e manifestazioni pubbliche.

Impatto sulle strade e sulle fan zone

Alcune fan zone hanno subito disagi legati a interventi di sicurezza, con rallentamenti ai flussi di persone e temporanee chiusure di aree pubbliche. Le segnalazioni riguardavano sia blocchi stradali sia presidii delle forze dell’ordine, misure adottate per garantire la sicurezza di spettatori e residenti. Nonostante ciò, la maggior parte dei punti di aggregazione ha continuato a ospitare tifosi intenti a seguire la partita di apertura e a partecipare alle celebrazioni.

L’insieme degli avvenimenti — la spettacolare cerimonia all’Azteca, le performance di artisti internazionali e locali, la consegna ufficiale del trofeo e le proteste nelle strade — ha segnato l’inizio di un Mondiale che si annuncia ricco di contenuti sportivi e di dibattito pubblico. Il contrasto tra festa collettiva e tensioni civiche rimane uno degli elementi più significativi dell’avvio del torneo.