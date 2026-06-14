Concerto di Cesare Cremonini a Milano: 80.000 spettatori e disagi organizzativi

Tra disagi organizzativi e polemiche sui social, il concerto di Cesare Cremonini a Milano ha diviso il pubblico. Ecco cosa è successo

Il concerto di Cesare Cremonini all’Ippodromo La Maura di Milano ha segnato un momento importante per i fan del cantante, ma non senza controversie. Con oltre 80.000 spettatoril’evento del 13 giugno 2026 ha visto momenti di grande emozione, ma anche critiche aspre per l’organizzazione.

Mentre alcuni spettatori hanno espresso entusiasmo per l’esibizione, altri hanno denunciato problemi di accesso, visibilità e qualità audio.

La situazione ha scatenato un dibattito sui social network, con testimonianze contrastanti che hanno reso l’evento uno dei più discussi della stagione.

Disagi e critiche: l’organizzazione sotto accusa

Molti fan hanno lamentato difficoltà nel raggiungere l’area del concerto e problemi di visibilità. Un’utente su TikTok ha scritto: “Sarò sfigata io, ma non ho potuto vedere e sentire“, postando un video che mostrava la folla in lontananza.

Un’altra spettatrice ha raccontato che alle 21:00ora prevista per l’inizio, c’erano ancora 30.000 persone bloccate dietro le transenne.

Una volta entrata, la ragazza ha riscontrato una acustica pessima e maxischermi inefficaci“Era come sentire Cesare in radio“, ha commentato. La situazione ha portato a tensioni, con alcuni spettatori che hanno criticato l’organizzazione sui social, venendo poi bloccati dal cantante per aver espresso il loro disappunto.

La giornalista Grazia Sambruna ha riportato su X i problemi di sicurezza, sottolineando che 80.000 persone erano troppe per la struttura e che i soccorritori erano in affanno. La situazione ha sollevato dubbi sulla gestione dell’evento, con molti spettatori che hanno chiesto maggiore attenzione per il futuro.

La risposta di Cremonini: tra difesa e riflessione

Cesare Cremonini ha risposto alle critiche con un messaggio di entusiasmo e riflessione. “Ho dato tutto quello che ho sul palco, sentivo che sarebbe stato l’ultimo concerto a Milano di queste dimensioni per un po’ di tempo“, ha scritto il cantante, aggiungendo che vuole tornare a concentrarsi sulla musica e sui dischi, slegandoli dai numeri.

In un commento indiretto alle polemiche, Cremonini ha riflettuto sul concetto di grande evento“Pensa che questi concerti li facevano anche 50 anni fa senza schermi, senza una passerella da 100 metri e con la tecnologia audio dei nostri nonni. Il pubblico non sentiva un caz*o ma capiva cosa stava accadendo“.

Le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti. Alcuni fan hanno apprezzato la sua posizione, mentre altri hanno criticato l’organizzazione, sostenendo che qui non si tratta di ego ma di rispetto per chi ha pagato per ascoltarti. Nonostante le polemiche, molti spettatori hanno comunque espresso soddisfazione per l’evento, sottolineando che la loro esperienza è stata positiva.

Il caos viabilistico e le proteste dei residenti

Oltre ai disagi per gli spettatori, il concerto ha causato problemi anche per i residenti della zona. Il Coordinamento Parco Ovest e altri abitanti hanno denunciato il parcheggio selvaggio che ha invaso le aree verdi circostanti l’ippodromo. La mancanza di pattuglie della Polizia locale ha aggravato la situazione, rendendo l’evento uno dei più contestati dell’estate milanese.

La capienza ufficiale dell’ippodromo è di 78.500 personema i promoter hanno dichiarato un numero maggiore, arrivando a 80.000. Questo ha sollevato dubbi sulla sicurezza e sulla gestione degli spazi, con molti residenti che hanno chiesto maggiore controllo per gli eventi futuri.

Nonostante le polemiche, il concerto di Cesare Cremonini ha confermato il suo status di artista capace di attirare grandi folle. Tuttavia, l’evento ha messo in luce la necessità di migliorare l’organizzazione per garantire un’esperienza positiva a tutti i partecipanti.