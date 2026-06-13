Money Road: Chiara Cucinella spende 20.000 euro per un catamarano, ecco perché

La quarta puntata di Money Road ha regalato un colpo di scena inaspettato: Chiara Cucinella, la concorrente di Ancona soprannominata l’intentabile per la sua resistenza alle tentazioni, ha deciso di spendere ben 20.000 euro per un giro in catamarano. Una scelta che ha lasciato tutti a bocca aperta, considerando che fino a quel momento aveva speso solo per necessità.

La tentazione, proposta da Fabio Caressa, prevedeva un’asta segreta tra i concorrenti per aggiudicarsi un’esperienza esclusiva al largo, con bagno, cena, pernottamento e colazione inclusi. Chiara, che aveva speso solo 3.000 euro in totale nelle puntate precedenti, ha deciso di giocare al rialzo per aggiudicarsi il premio, superando le offerte di Simona Pulito e Marilina Nardozza, ferme a 10.000 euro ciascuna.

Chiara Cucinella: da parsimoniosa a spendacciona

Chiara Cucinella, 25enne freelance e scrittrice per il Corriere Adriaticoera diventata famosa tra i compagni per la sua capacità di resistere alle tentazioni. Fino a quel momento, aveva speso solo per necessità, come il servizio di lavanderia e l’aiuto per trasportare lo zaino. La sua decisione di spendere 20.000 euro per il catamarano ha sorpreso tutti, soprattutto perché ha scelto di condividere l’esperienza con Meryem Saida, riducendo così il costo effettivo a circa 13.000 euro.

Con questa scelta, Chiara ha raggiunto una spesa totale di circa 23.000 euro, collocandosi non troppo lontano da Roberto Graziani, l’anziano del gruppo, che ha speso circa 12.000 euro. Simona Pulito e Marilina Nardozza, considerate le più spendaccione del cast, sono ferme rispettivamente a 9.000 e 8.000 euro.

Le reazioni dei compagni di viaggio

La decisione di Chiara ha suscitato reazioni contrastanti tra i compagni di viaggio. Nessuno ha apprezzato la sua mossa, e alcuni, come Luana, hanno iniziato a farle mobbing. Tuttavia, dopo giorni passati a vedere altri spendere centinaia di euro per tentazioni meno significative, è difficile biasimarla per aver deciso di concedersi un’esperienza che desiderava davvero.

Le anticipazioni della quinta puntata lasciano intuire che la sua decisione potrebbe avere delle conseguenze nei rapporti con il gruppo. Tuttavia, Chiara ha spiegato che la sua scelta è stata dettata dal desiderio di vivere un’esperienza unica, dopo aver visto altri spendere senza troppi scrupoli per cose meno importanti.

Il montepremi e le altre tentazioni

La puntata di Money Road del 11 giugno 2026 è iniziata con un montepremi di 288.700 euro, che si è ridotto a 220.550 euro a fine serata. Tra le altre tentazioni, i concorrenti hanno speso 3.000 euro per conoscere il risultato di una partita di calcio e 1.000 euro per guardare un video del proprio cane. Simona Pulito ha fatto discutere tutti spendendo per un balsamo per capelli, innescando una polemica con Adele.

Un’altra tentazione, proposta da Fabio Caressa, prevedeva un assegno da 4.000 euro più mille euro di spese bancarie a coppia. Simona e Marilina, Roberto e Luana, Camilla e Marco, Fabrizio e Adele, e Meryem e Chiara hanno accettato l’offerta, mentre Daniele e Sebastiano hanno rifiutato.

La scelta di Chiara Cucinella di spendere 20.000 euro per un giro in catamarano ha dimostrato che, a volte, è giusto concedersi un lusso, soprattutto dopo aver visto altri spendere senza troppi scrupoli. La sua decisione ha sorpreso tutti, ma ha anche mostrato che, a volte, è necessario essere buoni sì, fessi no.