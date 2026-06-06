Sanremo 2027: le novità del Festival con Stefano De Martino e Fabrizio Ferraguzzo

Sanremo 2027: le novità del Festival con Stefano De Martino e Fabrizio Ferra...

Sanremo 2027: le novità del Festival con Stefano De Martino e Fabrizio Ferra...

Stefano De Martino e Fabrizio Ferraguzzo stanno lavorando a una rivoluzione per Sanremo 2027. Scopri le novità del Festival più atteso dell'anno.

Il Festival di Sanremo 2027 si prepara a vivere una rivoluzione. Con le date ufficiali annunciate dal 16 al 20 febbraio 2027la macchina organizzativa è già in pieno fermento. A guidare questo cambiamento ci sono Stefano De Martinonuovo direttore artistico, e Fabrizio Ferraguzzodirettore musicale, pronti a lasciare un segno indelebile nella storia della televisione pubblica.

La coppia De Martino-Ferraguzzo ha un obiettivo chiaro: imprimere una svolta epocale al Festival. Questo significa non solo ridefinire la struttura della gara, ma anche riscoprire il valore delle cover e dei duettielementi che hanno sempre emozionato il pubblico. Ma non è tutto: la vittoria finale potrebbe non essere più legata alla partecipazione all’Eurovision Song Contestun cambiamento che potrebbe rivoluzionare la percezione del Festival.

Una nuova struttura per Sanremo 2027

La novità più clamorosa riguarda la gara nella gara prevista per il giovedì sera. In questa serata speciale, gli artisti interpreteranno le proprie canzoni con coreografie extra, ballerini e complesse messinscene, in un format ispirato all’Eurovision. Questa competizione autonoma, votata dal pubblico e dalla sala stampa, decreterà il rappresentante italiano per l’Europa, lasciando il sabato sera libero di incoronare il vincitore assoluto di Sanremo 2027.

Questa mossa strategica permette di blindare e salvare il venerdì sera, tradizionalmente dedicato alle cover e ai duetti. Un momento nostalgico ed emozionante che era apparso a rischio a causa dei cambiamenti regolamentari. Stefano De Martino, forte del suo passaggio di testimone avvenuto durante la finale del precedente Festival, gode di un forte appoggio istituzionale, come dimostrato dal convinto endorsement di Gianmarco Mazziministro del Turismo.

La sfida di Stefano De Martino

Stefano De Martino, noto per la sua conduzione di affari tuoisi trova a gestire l’evento più importante del servizio pubblico in un momento storico delicato. L’edizione 2026, condotta da Carlo Contiha dovuto sacrificare in parte le proprie idee per centrare il successo commerciale, con la vittoria di Sal Da Vinci. Oggi, la discografia spinge per voltare pagina, pretendendo il ritorno sul palco dei nomi più popolari e influenti della scena contemporanea.

De Martino è consapevole della complessità della sfida, ma può contare su una solida legittimazione interna ed esterna. La sua collaborazione con Fabrizio Ferraguzzo, storico manager dei Måneskinrappresenta un valore aggiunto significativo. Insieme, stanno ridisegnando la struttura del Festival, partendo da una revisione profonda del regolamento.

Le premesse per un Festival memorabile ci sono tutte. Con nove mesi di lavoro davanti, la coppia De Martino-Ferraguzzo è pronta a trasformare Sanremo 2027 in un evento indimenticabile, capace di emozionare e sorprendere il pubblico italiano ed europeo.