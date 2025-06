Stefano De Martino continua a conquistare il pubblico di Rai 1 con la sua conduzione brillante di Affari Tuoi, il popolare game show in access prime time. Recentemente, durante il Festival della Tv di Dogliani, il conduttore ha condiviso alcuni retroscena inediti legati alla sua esperienza al timone del programma, rivelando aspetti sorprendenti che nessuno conosceva fino a oggi.

Quando finisce l’edizione di Affari Tuoi con Stefano De Martino

L’edizione 2024-2025 di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, si concluderà sabato 28 giugno 2025, segnando un’estensione rispetto alle precedenti stagioni, che terminavano generalmente all’inizio di giugno. Questa scelta evidenzierebbe la fiducia della Rai nel programma e nel suo conduttore, confermando Affari Tuoi come uno degli appuntamenti più importanti dell’access prime time su Rai 1.

La chiusura avverrà in contemporanea con la fine della stagione televisiva primaverile, momento in cui anche altri programmi storici della rete, come Unomattina, Storie Italiane ed È Sempre Mezzogiorno, concluderanno le loro trasmissioni. Tale strategia consente alla Rai di ottimizzare la programmazione estiva, proponendo contenuti più leggeri e di intrattenimento.

Stefano De Martino e Affari Tuoi, svelato a sorpresa un retroscena inaspettato

Stefano De Martino, nell’intervista al Festival della Tv di Dogliani, ha spiegato che, a suo avviso, la chiave del successo di Affari Tuoi risiede nella normalità: nonostante l’emozione e l’eccezionalità di poter vincere una somma importante, al termine di ogni puntata si ritorna sempre a una dimensione comune e quotidiana.

Il conduttore ha poi rivelato quale sia stata la sua puntata preferita di questa edizione, citando quella con il contadino molisano come esempio perfetto del vero spirito del programma. Si tratta dell’episodio trasmesso il 19 maggio, in cui il concorrente Angelo Mariano, insieme alla figlia Annamaria, ha vinto 200mila euro: