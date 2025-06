Nell’occhio del ciclone del gossip italiano c’è Stefano De Martino, conduttore di punta del momento e personaggio costantemente sotto i riflettori non solo per la carriera ma anche per la sua vita privata.

Stefano De Martino e la nuova fidanzata: la videochiamata che svela tutto

Nelle ultime ore è stato diffuso nel web un video che ha innescato una serie ipotesi su un presunto flirt.

Il filmato in questione è stato pubblicato da Very Inutil People e mostra De Martino in videochiamata con una giovane donna, in un contesto che si può far ricondurre all’ultima giornata di campionato, quella in cui il Napoli ha festeggiato il suo quarto scudetto. Anche se la conversazione non sarebbe durata a lungo, è bastata per attirare l’attenzione del pubblico.

Stefano De Martino: ecco chi è la nuova fidanzata

La persona in questione sarebbe Angela Nasti, influencer e volto già conosciuto per la sua esperienza a Uomini e Donne. Non è però la prima volta che alcuni indizi testimoniano una sua vicinanza con De Martino, e lo scatto di un utente che li ritraeva insieme era stato diffuso tempo fa da Alessandro Rosica, esperto di gossip. Il segnale più forte in tal senso, però, è arrivato da una fonte anonima a Deianira Marzano. Sembra infatti che Stefano abbia conosciuto il padre della Nasti a Napoli, incontro che farebbe pensare a una conoscenza più profonda, che potrebbe andare oltre la semplice simpatia. A dispetto del clamore crescente, da parte dei diretti interessati nessuna conferma. Nel frattempo i fan seguono con attenzione ogni dettaglio, pronti a cogliere il prossimo elemento che possa far luce sulla questione.