Un figurante di Affari Tuoi in questi giorni ha condiviso la sua esperienza sui social, condividendo quello che accade dietro le quinte dello show televisivo.

L’esperienza di un figurante di Affari Tuoi condivisa sui social

Nel reel ha scritto: “Ambiente molto tranquillo, peccato per i tempi di attesa un po’ lunghi a volte.

Dopo un po’ di puntate ovviamente diventa tutto monotono, ma te lo aspetti. Stefano è davvero bravo e simpatico, ammetto di averlo sottovalutato. Poi interagisce anche un po’ con il pubblico. Poi oh! Ti pagano per battere le mani e fare due balletti da seduto, niente male“. Il figurante ha inoltre specificato che il cane Gennarino è la vera mascotte della trasmissione scrivendo che “è addestrato con metodi che non comportano sofferenza, ma si basano sul gioco e sul rapporto affettuoso con l’umano, non è addestramento coercitivo!“.

Dietro le quinte di Affari Tuoi

Affari Tuoi, stando al racconto del figurante, viene registrato solitamente nel pomeriggio dalle 13 alle 19 (a parte il mercoledì) e durante ogni giornata vengono registrate tre puntate. La giornata di lavoro è pagata con una retribuzione di 30 euro che, al netto delle tasse, diventano 26 euro. Anche se si tratta di tre puntate, nessun figurante deve cambiarsi d’abito, e per dare l’idea che il pubblico sia diverso, l’animatrice fa spostare loro di posto. “L’animatrice di studio dopo ogni puntata cambia i posti così da non vedere le stesse persone negli stessi posti ogni sera“. Il figurante ha inoltre dichiarato: “Le puntate vengono registrate nel pomeriggio (e qualche volta la mattina). Le puntate anche viste dal vivo sono tutte reali e non c’è nulla di strano, però non mi fido completamente, è pur sempre televisione. Teoricamente fanno una selezione ma stando lì ho capito che prendono letteralmente chiunque“.