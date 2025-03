Stefano De Martino, uno dei volti più amati del piccolo schermo, guida i concorrenti di Affari Tuoi, in onda ogni giorno alle 20.40 su Rai1, attraverso il gioco dei pacchi. Eppure, in molti si sono chiesti se il conduttore sia a conoscenza del loro contenuto o se va alla cieca come i concorrenti.

Affari Tuoi, Stefano De Martino conosce il contenuto dei pacchi?

Una domanda che il pubblico si è posto, data la sua capacità di gestire il programma. La verità, però, è ben diversa: solo la figura del “Dottore”, che offre le offerte ai concorrenti, conosce le cifre che vengono inserite dentro ai pacchi azzurri. Il meccanismo del gioco di Affari tuoi è semplice: il concorrente deve scegliere, turno dopo turno, quale pacco eliminare, cercando di evitare quelli che contengono i premi più alti, il tutto basato sulla casualità e su un pizzico di fortuna. I premi variano da 50 centesimi fino a 500.000 euro, con le vincite basse rappresentate su con uno sfondo blu e quelle alte su sfondo rosso.

La risposta alle domanda di molti

Nel corso della partita, il Dottore interviene telefonicamente in studio proponendo varia offerte: di fatto è lui l’unica figura a conoscenza del contenuto dei pacchi. Ma allora come fa il conduttore a mantenere il controllo del gioco? La risposta sta nella sua capacità di improvvisazione, nella sua esperienza televisiva e nella sua empatia con i concorrenti.