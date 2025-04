Tra le novità più curiose introdotte ad Affari Tuoi, c’è uno dei nuovi “pacchi” appartenenti alla lista dei “blu” che ha subito attirato l’attenzione del pubblico: quello che nasconde Gennarino, un jack russell vivace e affettuoso che è considerato da molti spettatori il vero “pacco d’oro” del programma e, ormai, la sua mascotte.

Gennarino e il debutto a Affari Tuoi

Il cagnolino ha conquistato il cuore dei concorrenti e, in primis, quello di Stefano De Martino che, ogni sera, con biscottino e pallina, lo lascia scodinzolare per lo studio facendo divertire il pubblico. Gennarino è inoltre un amico del dottore, perché quando De Martino indirizza la cornetta rossa nella sua direzione lui gli manda i suoi “saluti“, abbaiando. Secondo indiscrezioni che circolano sul web, Gennarino sarebbe coccolatissimo dietro le quinte di Affari Tuoi, con tutti i membri della produzione che non possono fare a meno di fargli una carezza. Per Gennarino, però, non è la prima volta davanti alle telecamere perché ha recitato anche nel film di Valerio Mastrandrea intitolato “Nonostante” e uscito nelle sale lo scorso anno. Gennarino è stato presentato al pubblico di Affari Tuoi nella puntata andata in onda a Pasqua, ovvero domenica 20 aprile, con la concorrente del Friuli-Venezia Giulia che aveva proprio il cagnolino all’interno del suo pacco.

Chi è in realtà Gennarino, la mascotte di Affari Tuoi

Non tutti sanno, però, che Gennarino non è il suo vero nome: il cagnolino si chiama invece Seven e a rivelarlo è Massimo Perla, il fondatore dell’agenzia MP Dog Star: cani attori, che si occupa di cani che compaiono all’interno di film. Su diversi post sul proprio profilo Instagram, condivisi da Perla, compare Gennarino insieme a Stefano De Martino e anche all’attore Valerio Mastandrea con il quale ha recitato. Massimo Perla ha ripostato il video scrivendo: “Debutto ufficiale per il nostro Seven, in arte Gennarino, nella puntata di Pasqua di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino! Nella sua prima apparizione, Gennarino ha fatto irruzione in studio al momento dell’apertura del suo pacco… portando una ventata di dolcezza (e un pizzico di sorpresa). Ma attenzione… non è finita qui! Il nostro piccolo attore a quattro zampe tornerà anche nelle prossime puntate. Chissà in quale pacco si nasconderà la prossima volta…”.