Sotto il caldo sole di Saint Tropez, Ilary Blasi si lascia andare a momenti di dolce intimità con Bastian Muller. Tra risate e abbracci, la coppia sembra vivere un’estate fatta di complicità e passione, con il mare cristallino come sfondo perfetto.

Nuovi capitoli d’amore dopo la separazione: Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary Blasi è stata al centro dei gossip per la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, da cui sono nati tre figli. La separazione non è stata semplice, con una lunga battaglia legale tra i due ex coniugi. Entrambi hanno però voltato pagina, mostrando al pubblico nuove relazioni appassionate.

Francesco Totti ha recentemente condiviso sui social le immagini della sua vacanza a Singapore con Noemi Bocchi e i figli, mentre Ilary è a Saint Tropez con Bastian Muller, con cui sembra ritrovare una nuova felicità. La coppia non perde occasione di documentare sui social i momenti di serenità trascorsi insieme, dai giri in barca ai riposi sulla spiaggia, sottolineando un clima di complicità e rinascita personale per la conduttrice.

Romanticismo e relax a Saint Tropez per Ilary Blasi e Bastian Muller

Prosegue la vacanza nel sud della Francia per Ilary Blasi e Bastian Muller, che mostrano un’intimità più forte che mai. La coppia condivide su Instagram immagini dolci e spontanee, nelle quali la conduttrice si stringe affettuosamente al suo compagno sotto l’ombrellone. Nonostante Ilary abbia ancora formalmente in corso la separazione, ha lasciato intendere in un’intervista a Chi che non esclude il matrimonio con Bastian:

“Devo ancora divorziare, sono ancora sposata. Certo, non ti nascondo che a lui piacerebbe e io non ho paura di sposarmi”.

Mentre i suoi figli sono in vacanza con Francesco Totti e la nuova compagna Noemi Bocchi a Singapore, Ilary si gode qualche giorno di puro relax a Saint Tropez tra passeggiate al mercato, pranzi sul mare e momenti di dolcezza condivisi con Bastian.