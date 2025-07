Ilary Blasi torna a far parlare di sé non solo per la sua esperienza a Battiti Live, ma anche per la vita privata che da sempre incuriosisce il pubblico. In un’intervista a Chi, si apre confidando tutto sulla sua hit estiva, un brano che sta conquistando radio e spiagge, e svela la verità sul suo matrimonio con Bastian.

Ilary Blasi confessa la sua hit dell’estate

Ilary Blasi è tornata al timone di Battiti Live insieme ad Alvin e ha già individuato quelli che, secondo lei, saranno i tormentoni dell’estate 2025. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la conduttrice ha indicato tra le sue preferenze “Serenata” di Alessandra Amoroso e Serena Brancale — brano scelto anche come sigla ufficiale del programma — e “Oh Ma” di Rocco Hunt e Noemi. A suo dire, “Serenata” si è già imposta come un vero e proprio tormentone all’interno dello show, grazie al ritmo coinvolgente e alla crescente popolarità tra il pubblico.

A conferma di ciò, il brano di Amoroso e Brancale sta rapidamente scalando le classifiche dei singoli più venduti, posizionandosi attualmente al settimo posto. Tuttavia, ai vertici restano saldamente “A Me Mi Piace” di Alfa, stabile al secondo posto, e “Désolée” di Anna Pepe, che occupa la prima posizione.

Ilary Blasi e l’amore: la verità sul matrimonio con Bastian

Lo scorso maggio il settimanale Chi aveva pubblicato alcune immagini che lasciavano intuire una proposta di matrimonio romantica da parte di Bastian a Ilary Blasi, in uno scenario suggestivo sul Lago di Como. Tuttavia, la conduttrice ha chiarito sulle pagine del settimanale Mondadori che si trattava semplicemente di un momento scherzoso tra loro.

Blasi ha raccontato che, pochi giorni dopo la pubblicazione degli scatti, il cognato l’ha chiamata per chiederle se avesse qualcosa da annunciare, segno che anche chi la conosce bene era stato tratto in inganno dalle immagini. Riguardo all’idea di convolare a nozze con Bastian, Ilary non ha chiuso la porta: ha spiegato di non escludere affatto la possibilità, ma ha precisato che prima deve concludere ufficialmente il divorzio da Francesco Totti.