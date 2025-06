Ilary Blasi è incinta? Sul web ormai non si parla d’altro, soprattutto dopo l’ultima foto postata dalla conduttrice televisiva che ha subito infiammato il web. Vediamo di saperne di più.

Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller

Dopo la delusione per “The Couple“, il nuovo reality targato Mediaset che non ha avuto il successo sperato e che è stato per questo chiuso in anticipo, Ilary Blasi “si consola” con il fidanzato Bastian Muller, con il quale le cose sembrano andare a meraviglia.

Tempo fa si è anche parlato di una proposta di matrimonio da parte dell’imprenditore tedesco. La coppia ora si trova in vacanza in Spagna, esattamente a Marbella. Ilary, però, ha postato su Instagram una foto che ha subito acceso il gossip: la conduttrice è incinta?

Ilary Blasi è incinta? La foto che infiamma il gossip

Come detto Ilary Blasi e Bastian Muller si trovano in vacanza a Marbella, in Spagna. La conduttrice televisiva ha postato su Instagram una foto che la ritrae con un vestito verde militare che lascia fuori la pancia e, i fan, non hanno potuto non notare il pancino assai sospetto: la Blasi è quindi incinta? Lei e Bastian aspettano il primo figlio insieme? Tanti i commenti sotto la foto di fan che appunto pensano che Ilary sia in dolce attesa. Per ora la conduttrice non ha commentato il gossip, staremo a vedere!