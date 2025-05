Dopo la chiusura anticipata del reality show, ecco che per la conduttrice arriva una bella notizia: lei e Bastian si sposano!

Dopo il flop di “The Couple”, ecco che arriva la svolta dal punto di vista sentimentale per Ilary Blasi: il fidanzato Bastian Muller le ha fatto la proposta di matrimonio! Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi e la chiusura di The Couple

Il nuovo reality show, “The Couple“, condotto da Ilary Blasi è stato un vero flop, ascolti bassi e programma poco coinvolgente, tanto che è arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi la decisione di chiudere in anticipo il reality, senza nemmeno la puntata finale, senza quindi una coppia vincitrice.

Il montepremi di un milione di euro è andato in beneficenza. Delusione quindi per Ilary Blasi, anche se pare che il sorriso sia tornato subito. Ecco perché.

Ilary Blasi si sposa, matrimonio in vista: la proposta di Bastian dopo il crollo

Fiori d’arancio per Ilary Blasi? Il Settimanale Chi ha infatti lanciato lo scoop: Bastian Muller ha fatto la proposta di matrimonio alla conduttrice televisiva! Dalle foto pubblicate dal Settimanale, si vedono Ilary e Bastian in barca sul lago di Como, con lui inginocchiato a farle la fatidica proposta. Il sorriso di Ilary fa intendere che la risposta sia stata sì! Ancora non si sa quando i due si sposeranno, anche perché ricordiamo che la Blasi è ancora alle prese con divorzio da Francesco Totti, quindi ci vorrà ancora diverso tempo.