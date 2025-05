Nel momento in cui Mediaset comunicava la chiusura anticipata di The Couple, Ilary Blasi si trovava con Bastian. Ecco dove.

Un colpo di scena per i fan del reality: mentre Mediaset annunciava la chiusura improvvisa di The Couple, Ilary Blasi e Bastian si trovavano lontani dai riflettori. Un nuovo capitolo per la coppia, che ha scelto di allontanarsi dai media in un momento delicato. Scopriamo insieme cosa sta succedendo dietro le quinte.

La chiusura anticipata di The Couple

La finale di The Couple era prevista per domenica 11 maggio, ma con un certo anticipo, Mediaset ed Endemol Shine Italy hanno preso la decisione di sospendere il programma. Di conseguenza, non ci saranno altre puntate né la diretta continua su Mediaset Infinity. Il montepremi da un milione di euro verrà devoluto in beneficenza. La notizia della chiusura anticipata è stata ufficializzata attraverso un comunicato stampa di Mediaset.

“A causa della chiusura anticipata del programma, Mediaset ha deciso di donare direttamente l’intera cifra di un milione di euro all’Istituto Giannina Gaslini di Genova, che impiegherà la somma per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale. Mediaset desidera inoltre ringraziare Ilary Blasi per l’impegno e la professionalità dimostrati nel corso del progetto”

The Couple, “fuga” di Ilary Blasi e Bastian dopo il flop del reality

Mentre Mediaset annunciava la fine anticipata di The Couple, Ilary Blasi si è presa una pausa di lusso sul lago di Como, al fianco di Bastian Muller. Un coincidenza che non è passata inosservata, suscitando una valanga di commenti sui social. Il principale motivo di discussione? Il silenzio della conduttrice, che molti hanno trovato poco rispettoso.

Nessun commento ufficiale, nessun riferimento alla conclusione del programma: Ilary Blasi ha scelto di mostrarsi ai suoi follower con immagini di lusso in tranquillità.