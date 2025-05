The Couple, cambia tutto: la nuova decisione di Mediaset sulla messa in onda

The Couple cambia ancora: la clamorosa decisione di Mediaset sulla messa in onda

“The Couple” il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, cambia tutto. Mediaset ha infatti deciso di cambiare il giorno della messa in onda.

Nuovo cambiamento per “The Couple“, il reality show condotto da Ilary Blasi. Mediaset ha infatti deciso a un cambio nel palinsesto, come anticipato dal sito Davide Maggio.

Il reality non andrà più in onda di lunedì ma di domenica sera. In questo modo al lunedì andrà in onda “L’Isola dei Famosi“. Un cambiamento davvero clamoroso, in quanto Ilary Blasi si troverà ad affrontare una durissima concorrenza.

The Couple di domenica: Ilary Blasi contro Stefano De Martino

Come visto “The Couple” andrà in onda domenica sera. Per Ilary Blasi sarà davvero una sfida dura, visti già i pochi ascolti del reality show. Questa domenica, 4 maggio 2025, su Rai 1 ci sarà ad esempio lo speciale di “Affari Tuoi”, condotto da Stefano De Martino, con il cast di “Stasera tutto è possibile”. Sul Nove, invece c’è l’intramontabile Fabio Fazio. Insomma, una concorrenza mica male per l’ex moglie di Francesco Totti.