Simona Ventura ed Antonella Mosetti, due volti celebri della televisione italiana degli anni 2000, prenderanno parte all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi, le due avranno compiti e ruoli diversi ma di sicuro si troveranno faccia a faccia nella location, sarà l’occasione per testare il loro rapporto, negli anni passati molto burrascoso.

Simona Ventura e Antonella Mosetti, un passato pesante

Tra Simona Ventura e Antonella Mosetti il rapporto è sempre stato un po’ incrinato, erano gli anni boom della televisione con molti programmi di successo, la Ventura era al timone di “Quelli che il Calcio” e la Mosetti si alternava tra Mediaset e la Rai.

Ma non è l’aspetto lavorativo il problema principale, le due sono andate ai ferri corti per un tradimento di Stefano Bettarini, all’epoca marito di Simona Ventura, con Antonella Mosetti scoperto dalla conduttrice torinese, come rivelato da Today.it

In quel periodo infatti la Mosetti lavorava per “Quelli che il Calcio” il programma condotto da Simona Ventura che appena seppe della notizia non esitò a licenziarla.

Il ritrovo all’Isola dei Famosi

Le due donne si ritroveranno all’Isola dei Famosi 2025, i ruoli però non saranno uguali, Simona Ventura avrà un ruolo di opinionista mentre la Mosetti partecipa come concorrente.

Stando a quanto riporta Today.it la decisione di inserire nel cast dei concorrenti la Mosetti, avendo la Ventura sul posto non è stata proprio geniale, ricordando appunto quanto avvenuto in passato.

Antonella Mosetti però ha spiegato più volte come tra lei e Simona Ventura vi sia stato un chiarimento sulla questione e che quindi il rapporto è tornato ad essere sano.

Questi rumors accendono l’interesse sul programma che partirà il prossimo 7 maggio in prima serata su Canale 5.