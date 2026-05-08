Internazionali, il Centrale innamorato di Musetti: "Sei il mio Giotto"

(Adnkronos) - Tutti pazzi per Lorenzo Musetti agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi il tennista azzurro ha battuto all'esordio nel Masters 1000 di Roma il francese Giovanni Mpetshi Perricard, imponendosi in due set 6-4, 6-4 e mandando in estasi il pubblico del Centrale, accorso in massa per supp...

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Tutti pazzi per Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi il tennista azzurro ha battuto all’esordio nel Masters 1000 di Roma il francese Giovanni Mpetshi Perricard, imponendosi in due set 6-4, 6-4 e mandando in estasi il pubblico del Centrale, accorso in massa per supportare il suo beniamino, e protagonista anche di una vera e propria dichiarazione d’amore sugli spalti.

Tanti i cori e i cartelloni che si sono alzati nell’impianto principale del Foro Italico durante la lunga serata di tennis, iniziata in ritardo a causa della pioggia e conclusasi oltre mezzanotte.

Tra loro, spicca una ragazza con in mano un cartellone piuttosto esplicito, ma anche originale: “Lorenzo sei il mio Giotto”, ha scritto, ovviamente con un pennarello azzurro. Una dichiarazione d’amore largamente condivisa: “Sei bellissimo” è stato uno degli urli che hanno riempito la notte del Centrale.

Alcuni tifosi hanno sfidato la fresca serata romana mostrando una maglietta speciale: al centro una foto stampata di Musetti, incorniciata come un santino.

Sostegno costante quello del pubblico del Foro, che ha supportato l’azzurro anche nei momenti più complicati, come dopo il controbreak immediato subito nel secondo set: “Daje Lollo”, “sei forte Lollo” sono stati alcuni dei gridi che si sono alzati dal Centrale. Risultato? Altro break e partita chiusa, per un’altra serata da ricordare.

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