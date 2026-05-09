Trump pronto a una svolta con l'Iran: attesa per la risposta e possibili scenari

Trump ha annunciato di aspettare «stanotte» una lettera dall'Iran; la proposta iraniana e le reazioni internazionali rendono incerto il futuro della tregua e dello Stretto di Hormuz

La tensione tra Stati Uniti e Iran resta al centro dell’attenzione: il presidente Donald Trump ha dichiarato di attendere «stanotte» una risposta alla sua ultima proposta per porre fine alle ostilità, suscitando nuove incertezze sul proseguimento dei colloqui. Da una parte c’è la disponibilità iraniana a trattare su alcuni punti strategici; dall’altra restano aperte rivendicazioni che Washington considera inaccettabili, con il rischio concreto che la fase negoziale venga abbandonata.

Nel mezzo di questa contrapposizione si muovono atti diplomatici e mosse militari di deterrenza. L’Iran, secondo fonti diplomatiche, ha presentato una serie di proposte che includono la riapertura controllata dello Stretto di Hormuz in cambio della revoca di alcune sanzioni, discussioni sul programma nucleare e il riconoscimento di un diritto all’arricchimento per usi civili.

Trump, pur riconoscendo «progressi», si è detto insoddisfatto e non ha escluso l’uso della forza come alternativa.

Le scelte sul tavolo di Washington

L’amministrazione americana valuta opzioni che vanno da un accordo negoziato a operazioni militari mirate. Tra le ipotesi figurano colpi «brevi ed efficaci», piani che sono stati presentati al presidente ma che necessitano del suo via libera per essere attuati.

Sul piano istituzionale è aperto anche il tema del ruolo del Congresso: la casa bianca sostiene che il cessate il fuoco in vigore abbia interrotto il conteggio dei 60 giorni previsti dalla legge per la notifica e che quindi al momento non sia richiesta una nuova autorizzazione, ma la questione è fonte di dibattito interno.

Pressioni politiche e temporali

Il presidente è sotto pressione per chiudere la questione prima delle prossime scadenze politiche: le elezioni di metà mandato e il clima di opinione pubblica influenzano la finestra decisionale. Le critiche arrivano anche dall’interno del suo stesso partito, e il bilancio politico dell’eventuale conflitto pesa nella valutazione delle opzioni. In parallelo, l’amministrazione ha autorizzato vendite d’armi in emergenza per oltre 8,6 miliardi di dollari a partner regionali, mossa letta come rafforzamento della posizione americana sul terreno.

La proposta iraniana e le mosse diplomatiche

Teheran ha portato avanti una proposta che, secondo la diplomazia iraniana, è stata presentata al Pakistan in qualità di mediatore. Tra gli elementi chiave figurano la riapertura del traffico nello Stretto di Hormuz, colloqui sul nucleare e la richiesta di revoca delle sanzioni. A livello politico interno e internazionale l’Iran ha anche annunciato iniziative normative per regolamentare il transito nello stretto, con norme che potrebbero imporre autorizzazioni e interdizioni per navi di Paesi considerati ostili.

Comunicazioni e messaggi

Funzionari iraniani hanno ripetuto che «la palla è ora nel campo dell’America», invitando Washington a scegliere tra la via diplomatica e il confronto. Allo stesso tempo, Teheran ha difeso la propria posizione sul nucleare accusando gli Stati Uniti di ipocrisia rispetto al Trattato di non proliferazione nucleare, sostenendo che ogni arricchimento controllato e supervisionato dall’Agenzia internazionale può essere legittimo.

Ruolo degli altri attori e rischi regionali

In questo quadro l’Europa e Paesi come l’Italia cercano di mantenere aperti i canali di dialogo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha telefonato al suo omologo iraniano Abbas Araghchi per ribadire la preoccupazione italiana per un’escalation e per sottolineare che uno sviluppo di un programma nucleare a fini militari costituirebbe una linea rossa per Roma. Altri attori regionali e globali—tra cui Cina e Russia—sono coinvolti, sia nel piano diplomatico sia in contatti trilaterali preliminari.

Il futuro resta incerto: se da un lato la proposta iraniana apre spazi di possibile negoziato, dall’altro la diffidenza reciproca, la retorica delle opzioni militari e le mosse per il riarmamento o il contenimento energetico mantengono alta la probabilità di una ripresa delle ostilità. La comunità internazionale osserva con attenzione l’evolversi delle risposte e la capacità delle parti di trasformare un momento di stallo in un accordo stabile che garantisca sicurezza regionale e libertà di transito nello Stretto di Hormuz.