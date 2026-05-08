Costa Rica: Fernandez prende ufficialmente il potere e promette stretti legami con gli Stati Uniti

Laura Fernandez giura come presidente con il partito PPSO in controllo del parlamento e si impegna su sicurezza, riforme giudiziarie e rapporti con gli Stati Uniti

La presidenza di Laura Fernandez è iniziata formalmente con l’insediamento che ha confermato il controllo del suo partito sulla legislatura nazionale: il partito di destra Sovereign People’s Party (PPSO) detiene 31 seggi su 57, garantendo una maggioranza assoluta che facilita l’attuazione del programma di governo. Fernandez, 39 anni, ha promesso di contrastare l’aumento della criminalità e di rinsaldare relazioni strategiche con gli Stati Uniti, delineando una roadmap politica che mescola misure interne rigorose e una diplomazia orientata verso l’alleanza con Washington.

Priorità interne: sicurezza e riforme istituzionali

Nel discorso inaugurale la neo-presidente ha reso note le intenzioni di riformare profondamente il sistema giudiziario e le norme sulla sicurezza. L’esecutivo ha già nominato il nuovo ministro della sicurezza, Gerald Campos, incaricato di impostare una linea dura contro il crimine organizzato. Le dichiarazioni ufficiali sottolineano un approccio punitivo e centralizzato, volto a ridurre i flussi illeciti che attraversano il paese.

Questa strategia segna un cambio di passo rispetto al passato, con l’obiettivo di recuperare la percezione di sicurezza in una nazione storicamente vista come relativamente stabile in America Centrale.

Riforma della magistratura e controllo della criminalità

Tra le misure annunciate figurano modifiche legislative per accelerare i processi e aumentare le pene per reati legati al traffico di droga e ad attività organizzate.

La casa di governo parla di interventi volti a rafforzare le capacità investigative e a incrementare la cooperazione internazionale. Tuttavia, osservatori e gruppi per i diritti umani avvertono del rischio che misure eccezionali possano erodere garanzie procedurali se non accompagnate da tutele adeguate, creando tensioni tra efficacia operativa e rispetto dello stato di diritto.

Carcerazione e accordi sui rimpatri

Una componente concreta della strategia è la costruzione di un carcere di massima sicurezza ispirato al centro anti-terrorismo salvadoregno CECOT. L’intento è isolare figure chiave del traffico di stupefacenti e di altre reti criminali, ma questa scelta richiama critiche sulla gestione dei diritti dei detenuti. Sul fronte dei rimpatri, il governo ha accettato di ricevere persone non cittadine rimpatriate dagli Stati Uniti a seguito di un accordo di terzo paese firmato in marzo: una misura che solleva discussioni sulla responsabilità internazionale e sulle condizioni in cui i deportati vengono accolti.

Critiche e preoccupazioni internazionali

Organizzazioni per i diritti umani hanno condannato gli accordi di terzo paese, sostenendo che possono lasciare persone senza legami nel luogo in cui vengono inviate e esporle a condizioni non conformi agli standard internazionali. I timori riguardano anche la detenzione preventiva prolungata e la possibilità che misure ispirate a modelli stranieri portino a pratiche che bypassano le garanzie processuali. Il confronto tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti resterà uno snodo cruciale per la nuova amministrazione.

Politica estera: alleanze e presenza internazionale

La presidente Fernandez ha compiuto mosse chiare per consolidare i legami esterni: ha designato il suo secondo vicepresidente, Douglas Soto, come ambasciatore a Washington, segnalando l’intenzione di mantenere un rapporto stretto con gli Stati Uniti. All’inaugurazione erano presenti figure internazionali di rilievo, tra cui la speciale inviato statunitense Kristi Noem, coinvolta in iniziative regionali note come Shield of the Americas, e il presidente israeliano Isaac Herzog, in un contesto segnato dalle tensioni geopolitiche legate alla crisi in Gaza.

Il presidente uscente Rodrigo Chaves, alleato del presidente statunitense Donald Trump, manterrà un ruolo con competenze su presidenza e finanze, configurandosi come una presenza influente nell’esecutivo. Questa composizione rende chiaro che la nuova fase politica del Costa Rica punterà a combinare interventi di sicurezza interni con una diplomazia attentamente calibrata verso partner strategici, in particolare gli Stati Uniti.

Prospettive e sfide

Il governo Fernandez eredita la sfida di contenere un fenomeno criminale in crescita dopo anni in cui il paese è diventato una rotta sempre più utilizzata per il traffico verso il Nord. La maggioranza parlamentare facilita l’approvazione delle riforme ma impone anche responsabilità elevate: bilanciare misure repressive e rispetto dei diritti sarà fondamentale per evitare derive autoritarie. Nei prossimi mesi sarà decisivo osservare come verranno implementate le strategie operative e se il dialogo con organizzazioni internazionali e società civile contribuirà a mitigare i rischi connessi a un approccio esclusivamente securitario.