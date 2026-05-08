Visita di Rubio a Roma: cordialità in pubblico, nodi irrisolti sullo sfondo

Marco Rubio visita Roma il 7 e l'8 maggio 2026 per incontrare Papa Leone XIV, il cardinale Parolin e la premier Giorgia Meloni: cordialità pubblica e dossier aperti sul tavolo

La visita del segretario di Stato statunitense Marco Rubio a Roma ha il sapore di una prova di disgelo dopo settimane di tensione tra la Casa Bianca e alcuni alleati europei. Arrivato per un ciclo di incontri che include un’udienza con Papa Leone XIV e colloqui con il governo italiano, Rubio ha cercato di ricucire legami logorati da critiche pubbliche e minacce politiche.

Gli appuntamenti ufficiali, fissati per il 7 e l’8 maggio 2026, hanno messo sul tavolo questioni strategiche come la crisi in Medio Oriente, la sicurezza nello Stretto di Hormuz e il sostegno all’Ucraina. Pur con toni cordiali e scambi simbolici, dai readout emerge che nessuna delle parti ha rinunciato alle proprie posizioni nazionali.

Un viaggio programmato tra Vaticano e Palazzo Chigi

La tappa vaticana è stata pensata come primo step della missione: Rubio ha incontrato Papa Leone XIV e il cardinale Pietro Parolin per sanare lo strappo creato dalle critiche del presidente americano nei confronti del Pontefice. Questo segmento del viaggio risponde a doppie esigenze: da un lato ripristinare il dialogo istituzionale con la Santa Sede, dall’altro rassicurare l’elettorato cattolico negli Stati Uniti su un rapporto rispettoso con la Chiesa.

Incontri bilaterali con il governo

Il giorno successivo Rubio è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni, e ha avuto colloqui con il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Sul tavolo c’erano temi concreti: la stabilizzazione della Libia, il processo di pace in Libano, la libertà di navigazione e la cooperazione su sicurezza e difesa. Nonostante la simpatia di facciata, i comunicati ufficiali dipingono un confronto ampio ma misurato, senza passi indietro sui punti di contrasto.

Punti di attrito che restano irrisolti

Al centro delle divergenze rimane la gestione della crisi in Iran e le conseguenze sulla sicurezza marittima. Rubio ha sottolineato la necessità di un impegno più deciso sul piano operativo per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, esprimendo frustrazione per l’apparente mancanza di supporto dagli alleati. L’argomento ha un peso politico reale: il presidente Trump aveva ventilato la possibilità di rivedere la presenza militare americana in Paesi Nato che non sostenessero le azioni statunitensi, incluso un’eventuale riduzione delle truppe in Italia.

Economia, dazi e presenza militare

La missione a Roma si svolge anche sullo sfondo di tensioni economiche: gli aumenti tariffari annunciati sul fronte auto e camion hanno alimentato inquietudini in Europa. Parallelamente le mosse del Pentagono, come la comunicazione di riorganizzazione delle forze in Germania con la prevista riduzione di circa 5.000 soldati, alimentano la percezione che la collaborazione transatlantica stia attraversando una fase di rinegoziazione del ruolo americano in Europa.

Toni concilianti ma nessuna rinuncia agli interessi nazionali

Dal confronto è emersa una doppia lettura: da un lato il riconoscimento reciproco del valore del rapporto transatlantico; dall’altro la linea netta sulla difesa degli interessi nazionali. Meloni ha ribadito che l’Italia intende proteggere la propria sovranità decisionale, mentre Rubio ha ricordato che gli Stati Uniti agiranno in funzione dell’interesse nazionale. Questo equilibrio tra collaborazione e tutela degli interessi propri definisce il tono dell’incontro: cordiale, ma pragmatico.

Segni di distensione a livello personale

Tra gesti simbolici e conversazioni informali si sono verificati momenti di distensione: il ministro Tajani ha offerto a Rubio un dono personale, un albero genealogico che ricostruisce i legami italiani della sua famiglia, gesto che ha contribuito ad allentare la tensione formale. Tuttavia, sui dossier sensibili come l’Ucraina e la situazione a Beirut, le dichiarazioni mostrano cautela: l’Italia è disponibile a mediare e a fornire sostegno, ma non intende impegnarsi in operazioni che non risultino utili o efficaci.

Prospettive e implicazioni per la cooperazione

La visita conferma che il dialogo non è mai cessato, ma che la normalizzazione richiederà tempo e passi concreti su alcuni dossier. L’auspicio comune è di trasformare la cordialità di facciata in azioni coordinate: il monitoraggio della situazione nello Stretto di Hormuz, il sostegno al processo di pace in Libano e una strategia comune per l’Ucraina saranno i test principali della futura cooperazione.

In conclusione, l’itinerario romano di Rubio è servito a rimarcare la volontà di restare alleati, pur lasciando evidente che la strada verso una piena riconciliazione politica è ancora lunga e dipenderà da scelte concrete su sicurezza, economia e presenza militare.