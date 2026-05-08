Giorgia Meloni, l’annuncio della premier dopo l’incontro con Marco Rubio a Palazzo Chigi

L'incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio a Roma: "Ampio e costruttivo conf...

L'incontro tra Giorgia Meloni e Marco Rubio a Roma: "Ampio e costruttivo conf...

Giorgia Meloni e Marco Rubio: confronto su sicurezza globale, crisi internazionali e rafforzamento della cooperazione tra Italia e Stati Uniti.

Il colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti. L’incontro ha toccato temi di politica internazionale e sicurezza globale, con particolare attenzione alle principali crisi in corso e al ruolo della cooperazione transatlantica.

Colloquio a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il segretario americano Marco Rubio

Come riportato dall’Ansa, Rubio ha affrontato diversi dossier internazionali. A proposito delle tensioni nello Stretto di Hormuz ha affermato: “Se verranno lanciati missili contro gli Usa, risponderemo”, precisando che alcuni attacchi erano distinti dall’“Operazione Epic Fury”. Sul fronte NATO, ha spiegato che “c’è sempre un piano per effettuare una rotazione all’interno della Nato ma in ultima analisi la decisione spetta a Trump”, aggiungendo che non sono stati discussi dettagli specifici sul possibile ridispiegamento delle truppe americane in Italia.

Il segretario di Stato ha ribadito di essere un “forte sostenitore della Nato”, pur criticando alcune scelte di Paesi alleati: ha citato il caso della Spagna per l’uso delle basi, ritenuto problematico in alcune situazioni operative. Sul conflitto in Ucraina ha dichiarato: “Restiamo pronti a fare da mediatori ma non vogliamo perdere tempo se gli sforzi non vanno avanti”.

Riguardo al Medio Oriente e all’Iran ha aggiunto: “Vedremo cosa succederà, ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore, in Iran sono frammentati ma spero davvero in una proposta seria da parte loro”. Ha inoltre evidenziato il possibile ruolo dell’Italia: “L’Italia può fare qualcosa in più nel dare un contributo per risolvere la situazione del Libano, per la sua expertise e la sua presenza sul territorio”.

Rubio ha poi ricordato i rapporti con il Vaticano, definendoli molto solidi e spiegando che l’incontro con Papa Leone XIV era stato programmato da tempo: “È stato un incontro molto buono, abbiamo parlato di diverse aree del mondo”. Sulle relazioni politiche e istituzionali ha infine osservato: “Il presidente degli Stati Uniti agirà sempre nel miglior interesse degli Stati Uniti… possiamo farlo e allo stesso tempo mantenere un rapporto molto produttivo, fruttuoso e importante con la Chiesa”. Il Dipartimento di Stato ha infine sintetizzato il senso del colloquio ribadendo l’impegno comune su sicurezza regionale, Medio Oriente e Ucraina, sottolineando “l’importanza della continua collaborazione transatlantica per affrontare le minacce globali”.

Giorgia Meloni, l’annuncio della premier dopo l’incontro con Marco Rubio a Palazzo Chigi

L’incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio si è svolto a Palazzo Chigi ed è durato circa un’ora e mezza. Il vertice è iniziato poco prima di mezzogiorno con un saluto informale, tra stretta di mano e scambio di baci tra i due. “Come stai?”, ha chiesto Meloni, prima del tradizionale momento fotografico davanti a giornalisti e operatori.

Rubio è stato accolto nel cortile d’onore dal consigliere diplomatico della premier Fabrizio Saggio, alla presenza anche dell’ambasciatore statunitense in Italia Tilman J. Fertitta. In precedenza il segretario di Stato aveva fatto tappa alla Farnesina, dove è stato ricevuto dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al termine del confronto, Meloni ha sottolineato sui social: “Ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto… Un dialogo franco, tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l’unità dell’Occidente”.

Anche Rubio ha commentato positivamente l’incontro su X, parlando di “Ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica Usa-Italia”. Secondo il Dipartimento di Stato americano, il colloquio ha avuto l’obiettivo di consolidare il partenariato tra i due Paesi e affrontare temi di sicurezza e cooperazione internazionale.