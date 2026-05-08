Vertice Meloni-Rubio: segnali di distensione sulle questioni di sicurezza e relazioni transatlantiche

L'8 maggio 2026 a Roma si è svolto un vertice tra Giorgia Meloni e Marco Rubio volto a concentrarsi su sicurezza marittima, Libano e il rilancio delle relazioni transatlantiche, dopo settimane di tensioni

L’8 maggio 2026 la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio in un faccia a faccia pensato per ricostruire un canale di dialogo tra Roma e Washington. Il meeting arriva dopo la tappa vaticana in cui Rubio ha visto il Papa e una breve sosta alla Farnesina, e si inserisce in un contesto segnato da tensioni recenti legate alle esternazioni del presidente degli Stati Uniti.

L’intento dichiarato è stato mettere al centro i dossier strategici: dall’Iran alla sicurezza nello Stretto di Hormuz, fino al ruolo italiano nelle missioni internazionali.

La giornata diplomatica romana ha previsto prima un bilaterale tra Rubio e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, avvenuto alla Farnesina intorno alle 10 del mattino, e poi il colloquio più lungo con la premier.

Tajani ha descritto il confronto con Rubio come positivo, enfatizzando come le relazioni tra Europa e Stati Uniti siano una strada a doppio senso: non solo l’Europa ha bisogno degli USA, ma anche gli Stati Uniti hanno esigenze legate alla presenza europea. È emersa così la volontà di lavorare su un’agenda pratica piuttosto che su polemiche personali.

Un’agenda definita: i temi al centro

Nel corso degli incontri sono stati messi a fuoco diversi nodi internazionali. Al primo posto sono rimaste la crisi in Iran e le ripercussioni sul traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, con discussioni su iniziative per garantire la libertà di navigazione e misure di sicurezza. Accanto a questi aspetti, si è parlato del Libano: il futuro di Unifil, il disarmo di Hezbollah e l’ipotesi di un contributo italiano per la bonifica di ordigni e la sorveglianza marittima post-cessate il fuoco. Sul tavolo sono comparsi anche dossier come l’Ucraina, la transizione in Venezuela e Cuba, e questioni economiche quali i minerali critici.

Sicurezza marittima e libertà di navigazione

Lo spazio geografico dello Stretto di Hormuz è stato trattato come elemento cruciale per la stabilità energetica e commerciale. Le ipotesi discusse prevedono l’impegno internazionale, inclusa la disponibilità italiana, in attività di sminamento e sorveglianza per garantire il passaggio sicuro delle navi una volta avviati accordi di cessate il fuoco. Tajani ha espresso che l’Italia è pronta a valutare contributi della sua marina in funzione di mandati multilaterali e di un quadro di sicurezza condiviso, sottolineando l’importanza di azioni coordinante per evitare escalation e proteggere rotte vitali.

Il quadro politico: gestire le tensioni senza alimentarle

Il vertice è arrivato in un momento in cui i rapporti Roma-Washington avevano subito un raffreddamento a seguito di attacchi verbali del presidente americano verso la premier italiana. La strategia di Meloni, confermata anche dalle parole del ministro degli Esteri, è stata orientata alla normalizzazione dei rapporti: evitare che le polemiche personali sovrastino le relazioni istituzionali e riportare l’attenzione sui contenuti. L’approccio scelto mira a ricucire i fili con Washington mantenendo chiari e fermi i punti di dissenso quando necessario, secondo il principio che l’alleanza si gestisce anche confrontandosi a testa alta.

Relazione transatlantica e interessi reciproci

Uno dei messaggi politici più netti emersi dal bilaterale con Tajani è stato il richiamo alla natura reciprocamente vantaggiosa delle relazioni transatlantiche: un’Europa forte e coesa è utile agli Stati Uniti tanto quanto una presenza americana in Europa è fondamentale per la sicurezza collettiva attraverso la Nato. Sul fronte economico è stata richiamata la volontà di evitare sfide commerciali disordinate: Tajani ha fatto sapere che l’Italia non desidera guerre di dazi, favorendo invece mercati ampi e cooperazione su regolazioni e standard condivisi fra partner transatlantici.

Esiti e prospettive

Il faccia a faccia tra Meloni e Rubio è durato circa un’ora e mezza, tempo sufficiente per inviare segnali di volontà di dialogo e per fissare alcune priorità operative. Se da un lato è difficile parlare di svolta epocale, dall’altro il summit ha ridisegnato un perimetro di lavoro comune su sicurezza marittima, Libano e temi geopolitici di medio raggio. Resta da vedere come si tradurranno in atti concreti le aperture emerse: eventuali mandati per missioni navali, progetti per il post-Unifil e iniziative congiunte su minerali critici saranno elementi da monitorare nelle prossime settimane, insieme all’esito di eventuali dichiarazioni ufficiali di follow-up.