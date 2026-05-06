Maggioranza spinge sul nucleare per rafforzare la sicurezza energetica

L’incontro di maggioranza svoltosi a Palazzo Chigi ha messo al centro il tema dell’energia e la necessità di ridurre la dipendenza energetica dall’estero. Alla riunione hanno partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi, per fare il punto sulla cornice internazionale e sulle risposte da adottare nel breve periodo.

Secondo quanto riferito dalle fonti di maggioranza, il confronto ha evidenziato la volontà di promuovere una strategia che rafforzi la sicurezza energetica nazionale attraverso misure concrete, incluse decisioni legislative e interventi normativi mirati. Nel corso della giornata è emersa con forza l’idea di dare impulso al progetto nucleare, considerato uno degli strumenti principali per l’autonomia energetica del paese.

Gli obiettivi chiave del vertice

Il tavolo ha individuato come priorità la riduzione della dipendenza da fonti esterne e l’accelerazione delle procedure per il ritorno al nucleare. L’intento è costruire un quadro normativo che renda possibile agli operatori privati e pubblici di investire nel settore: si parla dell’obiettivo di arrivare entro la fine di quest’anno a una cornice normativa chiara e di consentire investimenti a partire dal 1° gennaio 2027.

I tecnici citati dai partecipanti stimano che, a partire da quell’impegno, la prima energia prodotta con impianti nucleari potrebbe arrivare nel giro di 5-6 anni, riducendo progressivamente l’esposizione a shock esterni.

Le misure sul tavolo

Tra le possibili azioni allo studio figurano interventi regolatori, incentivi per gli investimenti e allineamento delle spese energetiche a strumenti strategici di difesa economica, con l’ipotesi di equiparare la spesa per l’energia a quella destinata alla difesa. Nel confronto è stata ribadita l’importanza di mantenere un dialogo con la Europa e con gli Usa per accompagnare le scelte nazionali e favorire condizioni internazionali stabili, oltre a valutare forme di cooperazione multilaterale in ambiti specifici come la sicurezza marittima.

Posizione politica e dinamiche interne

I partecipanti hanno anche affrontato il profilo politico della strategia: la maggioranza intende procedere compatta sulla linea decisa, ma senza escludere il confronto con le opposizioni sulla riforma della legge elettorale. Dal vertice è emersa la volontà di proseguire il dialogo parlamentare per trovare un percorso condiviso, mentre questioni come le nomine in Consob e all’Antitrust non sono state oggetto di approfondimento durante l’incontro.

Dichiarazioni e sensibilità

All’uscita dal vertice, il leader di uno dei partiti presenti ha riassunto così la scelta: essere contrari al nucleare significherebbe, a suo avviso, rinunciare a un’occasione per il futuro delle imprese e delle nuove generazioni. Questa posizione sintetizza il senso dell’urgenza che ha permeato il confronto, dove il tema energetico è stato rappresentato non solo come una questione tecnica ma anche come una priorità strategica per la competitività e la sicurezza del paese.

Prossimi passi e impatti attesi

Nei prossimi mesi il governo dovrà tradurre l’indirizzo politico in atti concreti: definire il pacchetto normativo, coordinarsi con la Commissione europea e preparare strumenti finanziari e autorizzativi che facilitino gli investimenti nel settore nucleare. Sul piano internazionale, la maggioranza ha ribadito l’intenzione di lavorare con l’Europa e con gli alleati per promuovere soluzioni diplomatiche e operazioni congiunte laddove necessario, ad esempio per assicurare la sicurezza delle rotte marittime, senza configurare missioni belliche.

In conclusione, il vertice a Palazzo Chigi segna un’accelerazione sul capitolo energetico e conferma l’agenda politica del governo: combinare misure per la sicurezza energetica con il percorso di riforme istituzionali, tra cui la legge elettorale, mantenendo aperti i canali di confronto con l’Europa e le opposizioni per gestire le implicazioni tecniche e politiche di scelte complesse.