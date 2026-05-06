Riforma elettorale: come funziona il premio e perché apre il confronto

Riforma elettorale: come funziona il premio e perché apre il confronto

La discussione sulla riforma della legge elettorale è entrata in una fase operativa e politica molto intensa. In commissione Affari costituzionali alla Camera si stanno susseguendo audizioni di studiosi e rappresentanti di organizzazioni per completare il fascicolo tecnico sul quale si baseranno gli emendamenti. Al centro del dibattito c’è il meccanismo del premio di governabilità previsto dall’A.C.

2822, che assegna 70 seggi alla Camera e 35 al Senato alla lista o coalizione che supera il 40%. Più in generale, il testo ripropone un modello proporzionale con correzioni mirate alla stabilità di governo.

Sul piano procedurale la maggioranza ha fissato tappe chiare: il dossier è stato depositato il 26 febbraio 2026, assegnato alla I Commissione il 3 marzo e l’esame è iniziato il 31 marzo; il cronoprogramma punta a chiudere le audizioni entro fine maggio per aprire la fase emendativa a giugno e provare a portare un primo via libera in Aula entro luglio.

Queste scadenze rendono concreti i tempi di discussione, ma al contempo aumentano la pressione sulle parti politiche per trovare eventuali aggiustamenti, specie sui punti che toccano la rappresentatività e la possibile divergenza tra Camera e Senato.

La struttura essenziale della proposta

Nel dettaglio l’A.C. 2822 elimina in larga parte la componente uninominale precedente e riposiziona il sistema su collegi plurinominali con una scheda unica: il voto espresso vale sia per la rappresentanza che per la possibilità di attivare il premio.

Il premio scatta per la lista o coalizione più votata al raggiungimento del 40% dei voti validi e prevede dei tetti numerici, con l’obiettivo di non oltrepassare 230 seggi complessivi alla Camera e 114 al Senato. Il testo definisce inoltre un ballottaggio condizionato, previsto solo in circostanze specifiche e non come meccanismo automatico per garantire governabilità.

Meccanica del premio e limiti previsti

La logica del premio è studiata per tradurre in numeri la governabilità: se la prima forza supera il 40% ottiene i seggi aggiuntivi fino ai tetti fissati. Tuttavia la soluzione nasconde paradossi: il premio può non assicurare una maggioranza granitica e, al contempo, avvicinare il gruppo vincente ai quorum costituzionali per eleggere alte cariche. Proprio questo effetto ha provocato osservazioni tecniche da parte di costituzionalisti. Alcuni esperti come Giovanni Guzzetta, Tommaso Frosini e Felice Giuffré hanno ritenuto il disegno complessivamente equilibrato, mentre altre voci come Gianfranco Pasquino, Cesare Pinelli e Luciano Fasano hanno lanciato un allarme sulla possibile produzione di esiti contraddittori.

Tensioni politiche e punti di scontro

Il confronto politico è netto. Il Partito Democratico ha definito l’impianto irricevibile, sostenendo che il premio potrebbe alterare gli equilibri istituzionali, mentre +Europa ha bollato il testo come invotabile. Al contrario Fratelli d’Italia difende l’idea: uomini di partito come Angelo Rossi hanno spiegato che il premio non è né irragionevole né sproporzionato, e figure come Giovanni Donzelli hanno invitato a lavorare con chiunque voglia contribuire, sottolineando l’importanza delle preferenze come possibile elemento di equilibrio.

Altre voci e minacce di muro

Tra gli osservatori esterni è emersa anche la critica di Filiberto Zaratti che invita la maggioranza a cercare consenso anche perché, secondo lui, non sarebbe compatta al suo interno. Il presidente di commissione Nazario Pagano ha aperto alla discussione sulle modalità di attribuzione del premio, persino suggerendo l’ipotesi che venga attribuito dopo il voto, ma ha condito la proposta con la richiesta che l’opposizione dia segnali concreti di disponibilità. Al momento la trattativa appare frammentata e destinata a concentrarsi su soglia, meccanismo del ballottaggio e strumenti per ridurre l’accusa di liste bloccate.

Temi tecnici rimasti sul tavolo e calendario

Oltre al premio e alle preferenze, il testo solleva questioni operative su voto fuori sede, circoscrizione Estero e armonizzazione fra Camere: al Senato permane la base regionale per vincoli costituzionali e il progetto cerca di conciliare la logica nazionale del premio con la ripartizione territoriale. Il Trentino-Alto Adige resta un caso speciale con mantenimento di collegi uninominali per ragioni di tutela statutaria, mentre la possibilità di introdurre preferenze richiederebbe una revisione tecnica ampia su genere, ordine delle liste e norme di subentro.

La sequenza di lavoro prospetta audizioni serrate fino a fine maggio, fase emendativa a giugno e l’obiettivo di una prima lettura in Aula entro luglio: un calendario che mette fretta e che costringerà la maggioranza a scegliere se rinsaldare l’impianto o aprire ritocchi per allargare il confronto. In mancanza di intese il rischio è che il testo arrivi in Aula ancora polarizzato, rendendo più probabile una lunga battaglia parlamentare prima di ogni approdo definitivo.