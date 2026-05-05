Giuseppe Conte ha aggiornato sulle proprie condizioni di salute dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto, comunicando anche il ritorno alle attività politiche del Movimento 5 Stelle. Attraverso i social, il leader M5S ha condiviso sia un messaggio rassicurante sul recupero sia alcune riflessioni sull’impegno del partito nelle prossime iniziative programmate.

Giuseppe Conte torna dopo l’intervento chirurgico: preparazione ai prossimi eventi del Movimento 5 Stelle

Nonostante la fase di recupero, Conte ha ribadito di essere già operativo insieme al Movimento 5 Stelle per l’organizzazione delle iniziative politiche previste a breve. In particolare, ha richiamato l’attenzione sulle due giornate di Nova del 16 e 17 maggio, intitolate “100 spazi aperti per la democrazia”, considerate un passaggio centrale per la definizione delle future proposte politiche: “Con tutto il M5S sono a lavoro in queste ore perché si entra nel momento cruciale per l’organizzazione delle due giornate di Nova del 16 e 17 maggio: ‘100 spazi aperti per la democrazia’.

È lì che con tutti voi inizieremo a dare forma concreta al programma per cambiare l’Italia”.

Nel suo messaggio ha inoltre richiamato il contesto economico attuale, segnato da aumenti dei prezzi e difficoltà sociali, sottolineando la necessità di un impegno collettivo: “Le notizie di questi giorni su stipendi e rincari confermano che c’è bisogno di tutta la vostra passione e del vostro contributo di idee per cambiare in meglio la vita delle persone in questo periodo così complicato.

Insieme”.

Giuseppe Conte, rientro a casa dopo l’intervento chirurgico: come sta l’ex premier

Giuseppe Conte ha comunicato sui social di essere rientrato nella propria abitazione dopo il periodo di ricovero seguito all’operazione chirurgica effettuata martedì 28 aprile. Il presidente del Movimento 5 Stelle ha rassicurato i sostenitori sul buon esito dell’intervento e sulle sue condizioni: “Tornato finalmente a casa. A tutti voi, che mi avete inondato di messaggi di affetto, voglio dire che l’intervento è perfettamente riuscito, sto molto bene, ora ovviamente c’è solo da rimettersi in piena forma dopo questa settimana di stop. Ringrazio il personale medico e sanitario per l’accurata assistenza”.

Già nei giorni precedenti aveva aggiornato sulla sua situazione, spiegando che il decorso stava procedendo regolarmente: “Vi ringrazio tutti di cuore per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l’intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative. Ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte. Non vedo l’ora”. Aveva inoltre anticipato lo stop agli impegni pubblici già il 27 aprile, motivandolo con la necessità di sottoporsi all’operazione.