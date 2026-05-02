Come sta Giuseppe Conte dopo l’intervento chirurgico? Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del leader del Movimento 5 Stelle.

Giuseppe Conte è stato operato

Nei giorni scorsi il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato operato. Era stato lui stesso a dare l’annuncio con un post sui social: “avevo in programma tanti appuntamenti in tutta Italia nei prossimi giorni, ben felice di incontrarvi e poter scambiare con voi tante idee.

Mi dispiace molto ma purtroppo dovrà annullare gli incontri più imminenti perché devo sottopormi a un intervento chirurgico. Per qualche giorno non potremo aggiornarci, ma vi assicuro che non vedo l’ora di riprendere al più preso le attività.” Come sta oggi il pentastellato?

Giuseppe Conte è stato operato: gli ultimissimi aggiornamenti sulle sue condizioni

Giuseppe Conte è stato operato ma, come sta oggi il leader del Movimento 5 Stelle? E’ lui stesso a dare aggiornamenti sulle sue condizioni con un post sui social: “vi ringrazio tutti di cuore per i tanti messaggi di affetto e vicinanza. Il decorso dopo l’intervento chirurgico a cui mi sono sottoposto martedì è regolare: mi sento bene e ho già ripreso alcune attività lavorative.

Ancora qualche giorno di convalescenza e si riparte. Non vedo l’ora.”