Addio ad Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico è morto all'età di 59...

Addio ad Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico è morto all'età di 59...

Addio all'uomo che non si è mai arreso e che ha insegnato a tutti a non mollare mai.

Il mondo dello sport piange Alex Zanardi, il pilota e campione paralimpico è morto all’età di 59 anni. Alex è stato un esempio per tutti, ha insegnato al mondo a non arrendersi mai.

Addio ad Alex Zanardi, il pilota e atleta paralimpico è morto all’età di 59 anni

Una notizia che ha scosso tutti, Alex Zanardi, pilota e campione paralimpico, è morto all’età di 59 anni.

Zanardi ebbe un gravissimo incidente in pista nel 2001, che gli causò la perdita di entrambe le gambe ma, nonostante ciò, non si arrese e dimostrò a tutti come, anche nelle difficoltà, si può trovare la forza di andare avanti. Zanardi non è stato infatti solamente un immenso sportivo ma anche un vero e grande esempio per tutti.

Addio ad Alex Zanardi, l’uomo che ha insegnato a tutti a non arrendersi mai

Il mondo dello sport piange la morte, a soli 59 anni, di Alex Zanardi. Dopo l’incidente in pista nel 2001 che gli causò la perdita di entrambe le gambe, si era dedicato al paraciclismo vincendo quattro ori e due argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016.

Nel 2020 ebbe un altro tragico incidente, durante una staffetta di beneficenza in handbike si scontro con un camion. Tornò poi a casa nel 2021. Zanardi lascia la moglie Daniela e il figlio Niccolò.