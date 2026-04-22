Camila Giorgi tennista marchigiana con un trascorso di buon livello nel circuito WTA è pronta a riprendere la racchetta in mano dopo un lungo periodo di assenza dai campi ma prima vi è un importante traguardo da raggiungere ovvero quello amato e desiderato da tutte le donne.

Camila e la nuova vita in Argentina

Camila Giorgi si è ritirata dal tennis agonistico nel 2024 e da quel momento ha anche interrotto i legami con l’Italia, terra natia che ha deciso di abbandonare preferendo l’Argentina.

In questo arco di tempo ha sperimentato anche interessi diversi dallo sport, partecipando anche ad un reality sulla tv argentina dove è riuscita a farsi conoscere da un pubblico nuovo.

Tuttavia non ha mai nascosto, anche in altre apparizioni televisive la mancanza del tennis nella sua vita, dato che ha costruito la sua professione sul suo sport preferito.

Incinta ora, tornerà in campo nel 2027

Attualmente Camila Giorgi è incinta del suo primogenito, un maschio, frutto dell’unione con l’ex tennista professionista e ora allenatore argentino Andrea Pasutti.

L’annuncio del ritorno in campo è arrivato in una stories su Instagram in risposta ad un utente che le aveva chiesto se avesse intenzione di tornare nel circuito nel prossimo futuro, come riportato da Gazzetta.it e lei ha risposto “Si nel 2027” una risposta chiara che permette a lei di programmare il rientro nel miglior modo possibile.

Ha dato al suo primo amore una nuova possibilità, con l’obiettivo di ottenere una buona posizione di classifica, il suo massimo è stato il 26esimo posto assoluto. Cresce quindi l’interesse dei tifosi italiani per il suo ritorno in campo che ora è decisamente reale.