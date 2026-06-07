Giro d'Italia Women, tappa da Rivoli a Sestriere con il debutto del Colle delle Finestre

Sabato 6 giugno 2026 la carovana del Giro d’Italia Women affronterà una delle tappe più attese: la partenza è fissata a Rivoli alle ore 14:00 e l’arrivo è previsto a Sestriere intorno alle 17:15. La frazione misura circa 106 km (in alcune comunicazioni indicata come 105 km) e rappresenta la tappa regina della manifestazione, con l’inedito inserimento del Colle delle Finestre nella corsa rosa.

Il percorso e le caratteristiche tecniche della tappa

La prima parte della frazione scorre nella valle della Dora Ripariain un tratto relativamente pianeggiante che conduce verso le porte di Susa. Da qui inizia l’ascesa al Colle delle Finestreche entra per la prima volta nella storia del Giro d’Italia Women come cima impegnativa.

Dalla vetta mancano 28 km al traguardo e gli ultimi 17 km sono interamente in salita: un finale pensato per selezionare la classifica.

Dati salienti della scalata

La salita al Colle presenta una pendenza media attorno al 9,2%. I primi 9 km sono asfaltati e particolarmente tortuosi, con circa 29 tornanti in meno di 4 km e, complessivamente, 45 tornanti fino alla vetta.

I successivi 9 km sono su fondo sterrato, elemento che aggiunge incognite tecniche e richiede gestione della bicicletta e della traiettoria. La discesa verso Pian dell’Alpe è stretta ed esposta, mentre il rientro sulla strada statale 23 rilancia la salita finale verso Sestriere, con pendenze più regolari e carreggiata ampia negli ultimi chilometri.

Comuni interessati, viabilità e trasporti nel Torinese

Nel tratto piemontese la corsa toccherà numerosi centri tra Rivoli e Sestriere. Dopo la partenza le atlete attraverseranno Villarbasse, Sangano, Trana, Giaveno, Avigliana, Almese e Villar Doraquindi proseguiranno verso CondoveVillar FocchiardoSan Giorio di Susa e Bussolenoper salire poi a Meana di Susa, Pragelato, Usseaux e infine raggiungere Sestriere. Per motivi di sicurezza sono previste chiusure e limitazioni: la SP24 sarà chiusa a Condove dalle 14:00 alle 15:00 e comunque fino al transito dell’ultima autorità; sulla stessa provinciale a Bussoleno la circolazione sarà sospesa dalle 14:30 fino al termine del passaggio della gara.

Il gestore del trasporto pubblico locale ha annunciato variazioni: il servizio Gtt subirà deviazioni e limitazioni dalle ore 15:00 di venerdì 5 giugno fino al termine del servizio e, nella giornata di sabato 6 giugno, dalle 9:00 alle circa 19:00. Si raccomanda agli utenti di consultare le informazioni ufficiali per orari e percorsi alternativi prima di mettersi in viaggio.

Classifiche, maglie e condizioni meteo

Al via la corsa si è presentata con un gruppo di circa 135 atlete. La classifica generale vede al comando Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime), seguita da Demi Vollering (FDJ United – Suez) a 1’00” e da Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM zondacrypto) a 1’24”. Le maglie ufficiali, disegnate da Castelliindicano Van der Breggen in maglia rosa e in testa anche nella classifica scalatrici con la maglia azzurra (sulla quale è stata registrata la presenza di Valentina Cavallar come portatrice nella giornata), mentre la maglia rossa a punti è nelle mani di Elisa Balsamo (Lidl-Trek) e la maglia bianca dei giovani è indossata da Isabella Holmgren (Lidl-Trek).

Le previsioni meteo ufficiali indicano cielo sereno: a Rivoli temperatura stimata intorno ai 23°C con vento debole, mentre a Sestriere è atteso un clima più fresco, circa 15°Ccon vento leggero. Le condizioni atmosferiche potranno influire sulle scelte tattiche, in particolare nella gestione della discesa dal Colle delle Finestre.

Copertura televisiva e internazionale

La tappa sarà seguita in diretta dai principali broadcaster: in Italia è prevista copertura su Rai (con diretta su Rai2), mentre la distribuzione internazionale coinvolge canali e piattaforme come EurosportDiscovery+HBO MaxTNT Sports nel Regno Unito e operatori digitali quali FloSports in Nord America. In varie aree geografiche la gara sarà trasmessa anche da emittenti locali e servizi pay per view, garantendo ampia visibilità alla tappa regina.

Questa giornata potrebbe risultare decisiva per l’assegnazione della classifica finale, considerata la difficoltà del percorso e la lunghezza della salita al Colle delle Finestre. Gli appassionati seguiranno con attenzione le manovre in montagna e l’impatto sulle posizioni in classifica prima dell’ultima tappa di chiusura prevista per domenica 7 giugno, con partenza e arrivo a Saluzzo.