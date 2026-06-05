Zverev avanti contro Mensik: il tedesco a un passo dalla finale al Roland Garros

La semifinale maschile del Roland garros disputata il 5 giugno 2026 ha visto Sascha Zverev imporre il suo gioco per gran parte dell’incontro contro il ventenne ceco Jakub Mensik ma con una reazione significativa da parte del giovane che ha riaperto il confronto nel terzo set. Sul centrale parigino la tensione è salita e la partita ha assunto più volti: controllo in battuta e capacità di chiudere i punti per il tedesco, inventiva tattica e un problema fisico per Mensik.

Zverev controlla i momenti decisivi e prende il largo

Nei primi due parziali Zverev ha mostrato solidità soprattutto nei punti importanti. Chiudendo il primo set 7-5 e il secondo 6-2, il numero tre del mondo ha messo insieme una combinazione di risposte efficaci e servizi vincenti che gli hanno consentito di prendere un vantaggio netto.

In particolare il tedesco è riuscito a sfruttare errori di Mensik sulla seconda palla e a capitalizzare i break quando si sono presentati: è stato evidente il suo approccio aggressivo sui punti pesanti e la capacità di mantenere la calma nei game al servizio.

Statistiche del confronto e punti chiave

Nei momenti salienti Zverev ha prevalso sia negli scambi lunghi sia nei colpi decisivi: l’efficacia della prima di servizio gli ha permesso di limitare le chance dell’avversario mentre il dritto in entrata ha spesso chiuso gli scambi.

Mensik, dal canto suo, ha pagato qualche errore di fretta, soprattutto quando ha tentato di forzare per non restare relegato negli scambi prolungati.

La reazione di Mensik e il problema fisico

Non tutto però è filato liscio per Zverev: nel terzo set Mensik ha saputo cambiare ritmo sfruttando palle corte e tocchi vari, elementi che lo hanno portato a vincere il parziale per 6-3. Questa fase ha dimostrato che quando lo scambio supera i quattro colpi il ceco riesce a rendere la partita più equilibrata. Tuttavia, sul 1-2 del terzo set Mensik ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un fastidio al collo, una circostanza che ha aggiunto incertezza sul suo rendimento nei game successivi.

Come il problema fisico ha influito sulla partita

L’assistenza fisica è arrivata a partita in corso e ha coinciso con un calo nella continuità di Mensik: dopo il terzo set vinto, il ceco è tornato in campo ma con segnali di fatica e qualche errore in più, soprattutto in risposta. Zverev ne ha approfittato tornando a premere in battuta e strappando nuovamente il servizio all’avversario nel quarto parziale, allontanando così il rischio di una rimonta completa del giovane talento.

Situazione del match e prospettive

A metà del quarto set il punteggio segnava 7-5, 6-2, 3-6, 4-1 a favore di Zverev che si è portato a un passo dalla finale. Il tedesco ha recuperato dall’atteggiamento più spavaldo dei momenti iniziali e ha fatto ricorso alle sue certezze tecniche per consolidare il vantaggio: servizio solido, risposte accurate e una gestione attenta dei momenti con palle break. Per Mensik, oltre alla brillantezza tattica mostrata nel terzo set, resta il problema fisico che potrebbe limitare la capacità di impensierire ancora il più esperto avversario.

Il vincitore di questo confronto sarebbe destinato ad affrontare in finale uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi ma al momento del 5 giugno 2026 Zverev appare in posizione privilegiata per giocarsi la quarta finale Slam della sua carriera al Roland Garros. La partita ha alternato fasi di supremazia tecnica e momenti di creatività tattica da parte del giovane ceco, con la componente fisica che può rivelarsi determinante negli scambi prolungati e negli scatti di partita.

Il prosieguo del match dipenderà dalla tenuta fisica di Mensik e dalla capacità di Zverev di non concedere spazi per ulteriori rimonte.