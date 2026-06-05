SATEC, Spannaus: "Dazi Trump accelerano nuovo equilibrio economico globale"

“La principale preoccupazione per l’economia mondiale resta l’incertezza legata alla politica commerciale aggressiva avviata dall’amministrazione Trump. Tuttavia, difficilmente si tornerà al precedente sistema della globalizzazione basato sulle regole multilaterali: stiamo andando verso un nuovo equilibrio tra grandi potenze e nuove intese economiche”. Lo ha affermato il giornalista e analista politico Andrew Spannaus intervenendo alla Convention SATEC 2026 organizzata a Borgo Egnazia, a Fasano.

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