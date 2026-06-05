Riqualificazione dell'Hotel Savoia & Jolanda: eleganza storica e innovazione

Venezia accoglie nuovamente uno dei suoi indirizzi più prestigiosi: l’Hotel Savoia & Jolanda ha riaperto le sue porte per l’estate 2026 dopo un importante intervento di riqualificazione. Situato sulla Riva degli Schiavonia pochi passi da Piazza San Marco, questo albergo storico è pronto a offrire un’esperienza unica ai suoi ospiti, combinando la tradizione veneziana con le esigenze del turismo contemporaneo.

Le origini dell’hotel risalgono all’antico Hotel Bavaria e Jolandaun nome che riflette l’unione tra la Casa Savoia e il Ducato di Baviera.

Negli anni Quaranta, l’albergo ha assunto la denominazione attuale, Savoia & Jolanda, e da allora ha mantenuto un legame stretto con la storia della città, come testimoniano i quadri dedicati alle principesse di Casa Savoia, tra cui la principessa Iolanda Margherita di Savoia.

Un restyling rispettoso della tradizione

Il progetto di rilancio, realizzato in collaborazione con la famiglia Rado, proprietaria dell’immobile, ha coinvolto ogni aspetto della struttura.

Dagli impianti alle opere edili, dalle camere ai bagni, ogni dettaglio è stato curato per offrire un’esperienza di ospitalità contemporanea senza perdere l’anima storica dell’albergo. Le 45 camere, completamente rinnovate, offrono metrature generose e ambienti luminosi, con una palette cromatica neutra che crea un’atmosfera di quiete e relax.

Gli interni sono stati ridisegnati con un’impostazione classico-contemporaneache conserva il sapore della tradizione veneziana introducendo al tempo stesso freschezza e funzionalità.

Grande attenzione è stata dedicata alle maestranze locali e alla tradizione del vetro veneziano, richiamata attraverso dettagli decorativi e finiture che rafforzano il legame con il territorio. Alcune pareti originali sono state preservate, a testimonianza della volontà di custodire la memoria del luogo.

Un’esperienza di ospitalità personalizzata

La nuova gestione punta su un modello di accoglienza tailor madecon servizi pensati per valorizzare la permanenza a Venezia oltre la semplice dimensione alberghiera. Gli ospiti potranno usufruire di tour privati, percorsi su misura e assistenza dedicata, per un’esperienza costruita sulle loro esigenze individuali. La posizione strategica dell’hotel, con vista sulla laguna e accesso privilegiato ai principali luoghi di interesse, rende il Savoia & Jolanda un punto di partenza ideale per esplorare la città.

La novità gastronomica: Sebastian Cafè

La riapertura dell’hotel porta con sé anche una novità gastronomica: l’arrivo di Sebastian Cafèun format già presente a Milano. Il progetto veneziano riprende lo spirito del locale milanese, fondato su una cucina mediterranea contemporanea, e lo inserisce in una cornice nuova, dove estetica, atmosfera e ospitalità dialogano con il fascino della laguna. Il menu segue una direzione fusion mediterraneacon ricette riconoscibili, ingredienti stagionali e sapori equilibrati.

Sebastian Cafè, aperto dalle 8 alle 23 anche per gli ospiti esterni, rafforza il posizionamento lifestyle dell’Hotel Savoia & Jolanda, trasformando la struttura in un luogo aperto alla dimensione gastronomica e sociale della città. L’hotel diventa così un indirizzo capace di accogliere gli ospiti durante l’intera giornata, dalla colazione alla cena, offrendo un’esperienza completa e memorabile.

Il ritorno del Savoia & Jolanda rappresenta una scelta di investimento su Venezia e sulla qualità della sua ospitalità. Riqualificare un edificio storico in laguna richiede attenzione, competenza e senso di responsabilità, perché ogni intervento dialoga con vincoli architettonici, memoria urbana e aspettative di una città unica al mondo.