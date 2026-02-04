Casa Angelina riaccende la Costiera: al via la stagione 2026

Praiano torna a brillare. A fine marzo Casa Angelina riapre e inaugura una nuova stagione all’insegna di eleganza discreta, charme contemporaneo e lusso gentile. Più che un hotel, un indirizzo del cuore: un rifugio bianco affacciato sull’infinito blu della Costiera Amalfitana, dove il tempo smette di correre e inizia a respirare.

Quiet luxury vista mare

Casa Angelina non ama i clamori. Qui il lusso è silenzioso, essenziale, fatto di luce naturale, spazi ariosi e panorami che sembrano dipinti. Un luogo che interpreta alla perfezione la nuova sensibilità del viaggio contemporaneo: meno ostentazione, più autenticità.

Nasce così il concetto di calm-cation, la vacanza che celebra la lentezza come privilegio supremo. Ritmi morbidi, rituali di benessere, pause contemplative: tutto invita a disconnettersi dal superfluo per riconnettersi all’essenziale. Tra terrazze sospese, stanze immacolate e vedute che si aprono come sipari sul Mediterraneo, Casa Angelina diventa il rifugio ideale per creativi, sognatori e viaggiatori esigenti. Qui le idee prendono forma spontaneamente e il silenzio è un autentico nutrimento dell’anima.

Lontani dal caos, vicini alla bellezza

A pochi minuti da Positano, ma lontanissima dal suo frastuono, Casa Angelina offre il lusso più ricercato del momento: spazio, privacy e prospettiva.

Sempre più ospiti scelgono Praiano proprio per questo: per vivere la Costiera con uno sguardo più intimo, lontano dalla folla, in una dimensione autentica e sofisticata.

Esperienze couture, firmate Praiano

La stagione 2026 porta con sé un calendario di esperienze cucite su misura, pensate per raccontare l’anima più vera del territorio. Non attività da cartolina, ma immersioni reali nella vita locale. Si può uscire di notte con i pescatori a caccia di totani illuminati dalle lanterne, seguire il team Food&Beverage alla scoperta delle materie prime, imparare l’arte del tombolo o lasciarsi coinvolgere dal ritmo ancestrale della tammuriata.

E ancora: laboratori di ceramica con maestri artigiani, raccolta dei limoni, giornate nell’orto biologico. Ogni esperienza è curata con discrezione, lontana da ogni forma di spettacolarizzazione. Solo emozioni autentiche, destinate a trasformarsi in ricordi preziosi.

Un luogo dove le generazioni si ritrovano

Casa Angelina è anche – e soprattutto – un luogo di incontri. Sempre più spesso famiglie adulte, genitori e figli, coppie di amici di età diverse scelgono di ritrovarsi qui per condividere momenti speciali.

Compleanni, anniversari, lauree, ricorrenze intime: tutto trova una cornice naturale e raffinata. Dalle battute di pesca padre-figlio agli shopping tour madre-figlia, fino a corsi di cucina e arte, l’hotel diventa teatro di esperienze che uniscono generazioni e creano legami.

Il Giardino dei Momenti: un ricordo che fiorisce

Si tratta di un progetto che unisce celebrazione e sostenibilità. In occasione di un evento speciale del soggiorno, gli ospiti ricevono semi simbolici firmati Casa Angelina da piantare nel giardino biodinamico della proprietà. Un gesto semplice, ma carico di significato: lasciare una traccia viva del proprio passaggio, destinata a crescere stagione dopo stagione.

È la filosofia del joy of missing out che prende forma: sottrarsi al rumore per riscoprire ciò che conta davvero, tra la pergola di limoni, i tramonti dalla Rooftop Terrace e il dialogo incessante con il mare.

Un Piano nel Cielo: la stella che brilla di gusto

Al vertice dell’esperienza gastronomica c’è Un Piano nel Cielo, ristorante stellato Michelin guidato dallo Chef Leopoldo Elefante. Per questa stagione la cucina evolve verso una dimensione ancora più concreta e identitaria: piatti leggibili, essenziali, profondamente legati al territorio e all’orto biologico di oltre 1.500 mq, curato dall’agronoma Patrizia Esposito.

Un unico percorso degustazione da cinque portate, pensato come la sequenza ideale del momento e un menu à la carte ampio e libero. Tutto accompagnato da un servizio impeccabile ma mai ingessato, e da una cantina in continua evoluzione, attenta alla qualità più che al blasone.

Anche la colazione diventa rito: preparazioni leggere, profumi di casa, ricette ispirate alla tradizione e studiate insieme alla nutrizionista dell’hotel. Un buongiorno che sa di equilibrio e benessere.

Lady Angelina: il mare in versione couture

Torna protagonista anche Lady Angelina, l’elegante Gozzo 35 by Apreamare che porta lo stile dell’hotel direttamente tra le onde.