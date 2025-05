Cosa fare a Cannes durante il Festival Cannes Lions 2025: la mia guida personale

Il Festival internazionale della creatività Cannes Lions è molto più di una semplice conferenza. Ho avuto modo di viverlo in prima persona e voglio raccontarti come sfruttare al meglio questa occasione unica per immergerti nel mondo del marketing, della creatività e scoprire una città straordin...

Il Festival internazionale della creatività Cannes Lions è molto più di una semplice conferenza. Ho avuto modo di viverlo in prima persona e voglio raccontarti come sfruttare al meglio questa occasione unica per immergerti nel mondo del marketing, della creatività e scoprire una città straordinaria come Cannes.

Introduzione

Quando mi hanno proposto di seguire il Cannes Lions per notizie.it, confesso che ero curioso ma anche un po’ scettico: poteva davvero un festival di pubblicità essere così coinvolgente? Dopo aver partecipato, ti assicuro che non è solo un evento per addetti ai lavori, ma un’occasione imperdibile per chi vuole immergersi nelle tendenze più innovative della comunicazione, fare networking e vivere la splendida cornice della Costa Azzurra.

Se anche tu ti stai chiedendo cosa fare a Cannes durante il festival, ti racconto la mia esperienza con consigli pratici e qualche chicca da insider.

Partecipare a conferenze e workshop: il cuore pulsante del Festival

Il Cannes Lions propone ogni anno una fitta agenda di conferenze e workshop su temi come l’intelligenza artificiale applicata al marketing, le nuove strategie di brand storytelling, la sostenibilità nella comunicazione e molto altro. La cosa che ho apprezzato di più è la varietà: si passa da speech di guru mondiali della pubblicità a sessioni più pratiche dove si imparano tecniche operative.

Consiglio da insider:

Per evitare la confusione, organizza il tuo calendario con anticipo e punta a sessioni meno affollate, spesso nei padiglioni più piccoli. Io ho scoperto che i workshop tematici di metà giornata sono quelli dove si fanno i migliori contatti e si apprendono le cose più utili per lavoro.

Networking: una rete preziosa di relazioni

Se sei come me, uno dei momenti più stimolanti è incontrare altre persone appassionate di creatività e marketing. Cannes Lions è il luogo perfetto per allargare il tuo network, incontrare influencer, manager e professionisti da tutto il mondo.

Consiglio personale:

Non limitarti agli eventi ufficiali. Molti incontri importanti avvengono durante i coffee break o nelle zone lounge del Palais des Festivals. Preparati un biglietto da visita digitale, e non aver paura di iniziare conversazioni casuali: spesso sono quelle che aprono porte inaspettate.

Esplorare Cannes: la città che incanta anche fuori dal festival

Cannes non è solo il festival. La sua famosa Croisette, con il lungomare elegante, è perfetta per una passeggiata rilassante al tramonto dopo una giornata intensa di lavoro. Il quartiere storico del Suquet regala scorci di vita autentica e ristoranti tipici dove assaggiare la cucina locale.

Scoperta da insider:

Se hai qualche ora libera, prendi il battello per le Isole di Lérins, un paradiso naturale a pochi minuti dal porto. Qui potrai camminare tra pini marittimi e visitare l’antico monastero, lontano dal chiasso del festival. Una pausa rigenerante che ti consiglio vivamente.

Eventi sociali: il lato mondano dei Lions

Durante il festival, serate di gala, party esclusivi e appuntamenti informali si susseguono fino a tarda notte. Sono occasioni perfette per rilassarti, conoscere persone nuove e vivere l’atmosfera glamour che circonda Cannes in quei giorni.

Suggerimento personale:

Scegli una o due serate selezionate e punta su eventi di networking tematici, magari più piccoli e meno caotici. Il mio consiglio è di non esagerare con le serate per mantenere freschezza e concentrazione durante il giorno.

Visite obbligatorie: i luoghi simbolo del Festival e della città

Non puoi perderti il Palais des Festivals, cuore pulsante dell’evento, con la sua celebre scalinata e i poster giganti delle campagne più iconiche. Vicino, il Casino Barrière è un luogo emblematico per chi vuole vivere il lato più sofisticato di Cannes, mentre l’Hotel Majestic è perfetto per un pranzo o un aperitivo con vista mare.

Consiglio esclusivo:

Per una vista panoramica mozzafiato, sali sulla terrazza della basilica di Notre-Dame de l’Espérance nel Suquet. Io ho trovato questo posto perfetto per ricaricare la mente e scattare qualche foto memorabile.

La cucina locale: un viaggio nei sapori della Costa Azzurra

Cannes è una città che ama il buon cibo. Tra ristoranti stellati e bistrot tipici, potrai assaporare piatti a base di pesce freschissimo, la famosa bouillabaisse o le socca, una sorta di crepe di ceci tipica della regione.

Mio consiglio gastronomico:

Evita i ristoranti troppo turistici sulla Croisette e punta su locali nel centro storico o nel mercato Forville, dove ho trovato prodotti freschissimi e atmosfere più autentiche. Da non perdere un calice di rosé locale per accompagnare i pasti.

Consigli pratici per godersi Cannes Lions al massimo

Orari: Le conferenze iniziano presto (spesso dalle 9:00) e terminano nel tardo pomeriggio. Arriva sempre con anticipo per evitare code e trovare posti a sedere.

Biglietti: Acquista i pass con largo anticipo, soprattutto se vuoi accedere agli eventi più richiesti.

Come muoversi: Cannes è una città compatta, ma prepara scarpe comode per camminare tra eventi e città.

Alloggi: Prenota vicino al Palais des Festivals o alla stazione per comodità, ma considera anche soluzioni nel quartiere Le Suquet per un’esperienza più autentica.

Abbigliamento: Business casual durante il giorno, ma porta anche un outfit elegante per le serate di gala.

Conclusione

Se ti stai chiedendo cosa fare a Cannes durante i Lions, spero che questa mia guida ti dia qualche spunto in più per vivere l’evento con occhi da insider, senza perdere la magia della città. Io ci sarò sicuramente e ti assicuro che partecipare a Cannes Lions non è solo un’esperienza professionale, ma anche un viaggio tra creatività, cultura e bellezza.

Chissà, magari ci incontreremo proprio lì, pronti a scoprire insieme il futuro della comunicazione.

Box informativo Cannes Lions 2025