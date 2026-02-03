Sul Lago di Como si accende la stagione olimpica: MUSA riapre e lancia l’inverno gourmet

Mentre l’Italia si prepara a vivere l’emozione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, MUSA Lago di Como sceglie di aprire le porte nel momento più suggestivo dell’anno, trasformando febbraio in una stagione tutta da scoprire. Un debutto fuori calendario che intreccia l’energia internazionale dell’evento sportivo con un’idea di ospitalità raffinata e contemporanea, dove il lusso si misura in esperienze autentiche e sapori d’autore. Nel cuore di Sala Comacina, il boutique hotel cinque stelle rilancia la sua anima gourmet e presenta una proposta gastronomica rinnovata, pensata per chi vuole vivere il Lario lontano dai riflettori estivi, ma con lo stesso spirito vibrante delle grandi occasioni.

Protagonista assoluto è ROTEO, il ristorante fine dining della struttura, che presenta due nuovi menu degustazione firmati dallo chef Matteo Corridori: Hestia e Demetra, percorsi gastronomici pensati come veri e propri racconti di gusto. “Hestia” è un omaggio alla potenza del fuoco e alla sua capacità di trasformare la materia. Griglia, brace e affumicature diventano strumenti creativi per costruire un menu intenso e scenografico, dove tecnica e istinto convivono in perfetto equilibrio. Tra i piatti simbolo spiccano l’animella al BBQ con latte di cocco e leche de tigre, l’anguilla laccata allo yakitori con babaganoush e tapenade di pomodori arrosto e lo spiedo di maiale e gambero con salsa chimichurri, spuma di patate arrosto e sidro di mele. Un percorso deciso, vibrante, quasi atletico nella sua energia. Di ispirazione completamente diversa è “Demetra”, il menu vegetariano che celebra la natura e i suoi ritmi. Qui la protagonista è la stagionalità, tradotta in preparazioni eleganti e profonde, capaci di valorizzare la purezza degli ingredienti. Emblematici la pasta&fagioli reinterpretata con sei varietà di legumi e peperoncino Espelette e la Cotoletta di sedano rapa al tartufo nero, completata dalla sua spuma: piatti che trasformano la semplicità in alta cucina. Accanto alla proposta culinaria, ROTEO rinnova anche l’esperienza del bere grazie a una carta dei vini studiata con sensibilità contemporanea dal sommelier Vladimir Giudici. Un percorso enologico costruito per essere comprensibile e coinvolgente, organizzato non solo per provenienza geografica ma anche per emozioni e momenti di consumo. Dalle etichette della sezione “Red Carpet” ai vini più ricercati e sperimentali di “Intellectual”, ogni ospite trova una bussola semplice per orientarsi tra grandi classici e nuove scoperte. Originale è anche la scelta di dedicare un’intera carta alle acque: una selezione accurata di etichette provenienti da Italia, Portogallo e Finlandia, pensate per accompagnare e valorizzare ogni piatto. Un’attenzione rara nel panorama italiano che conferma la vocazione di ROTEO a un fine dining completo e consapevole, dove ogni dettaglio contribuisce all’armonia dell’esperienza.

La riapertura invernale di MUSA Lago di Como diventa così un invito a vivere il Lario sotto una luce diversa, lontano dalla frenesia dell’alta stagione. Eleganza discreta, atmosfera raccolta e un’accoglienza calorosa fanno dell’hotel un indirizzo privilegiato per chi cerca una pausa rigenerante tra sport, natura e alta gastronomia. Base ideale per raggiungere le sedi olimpiche in Valtellina, ma anche rifugio esclusivo per chi desidera sottrarsi ai ritmi serrati delle competizioni, MUSA si propone come destinazione perfetta per vivere l’inverno sul Lago di Como con lo stesso spirito dei grandi eventi sportivi: passione, eccellenza e cura del dettaglio.