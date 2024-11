Nato nella seconda metà dell’Ottocento, l’Hotel Promessi Sposi (www.hotelpromessisposi.it/hotel/) è oggi il più antico albergo della sponda orientale del Lago di Como, ideato dall’imprenditore Fabio Dadati e dalla moglie Sabrina Frigerio, classificato come un 4 stelle “L” per l’elevata qualità della struttura e dei servizi offerti.

La ristrutturazione, avvenuta dopo l’acquisizione nel 2017 e durata oltre tre anni, è stata progettata con una forte attenzione ai temi della sostenibilità e secondo i principi dell’alta efficienza energetica e dell’approccio plastic-free, per contribuire alla tutela dell’ambiente.

Ne sono nate 69 stanze, tra superior e suite con vista lago, corredate di balcone o terrazzo, creando un’armonia tra l’imponente edificio e il contesto storico di Malgrate, in provincia di Lecco, (di fronte al lago, con porticciolo a pochi passi dall’hotel) in un continuo dialogo tra tutela e innovazione. Gli ambienti sono accoglienti ed eleganti.

Promessi Sposi, Lago di Como, l’hotel come da tradizione

Il progetto d’arredo, realizzato da Arturo Montanelli e coordinato da Sabrina Frigerio, responsabile della direzione artistica, ha così unito elementi contemporanei al rispetto della tradizione lecchese, a cui la sua ispirazione rende omaggio. Ogni camera racconta il design italiano attraverso l’uso delle lampade Amami di Artemide, Tab Table di Flos e le poltrone Memory Lane di Tacchini. Per i pavimenti sono state scelte le doghe strette in rovere, bisellate e termotrattate con effetto fumo che richiamano quelle delle ville lecchesi dell’Ottocento; nella sala del camino, domina il divano Le Mura disegnato da Mario Bellini per Tacchini.

Il bronzo, trattato con cere particolari per esaltarne le sfumature ambrate e nocciola, trova la sua massima espressione per i banconi del People Cocktail bar & Café e della reception e per i tavoli della sala Lisander, impreziositi da una sottile rete di metallo e protetta da vetri per evocare quelle dei pescatori locali, a cui si ispirano anche i grandi lampadari Mesh firmati Luceplan.

L’architettura del paesaggio sorprende con un “giardino inaspettato”, visibile da tutti i piani e che si sviluppa in altezza. Grandi vasche, sia davanti alle camere, sia lungo il perimetro del roof garden affacciato sul lago, ospitano una selezione di erbe mediterranee profumatissime, tra cui elicriso, rosmarino e mirto.

La sala meeting ha una capienza fino a 50 persone ed è dotata delle più moderne apparecchiature, a cui si aggiunge la sala Lisander Eventi, adibita a incontri e meeting. L’offerta wellness è realizzata in collaborazione con Comfort Zone, il brand di skincare altamente professionale dell’azienda parmense Davines, con un’area wellness al secondo piano di 200 mq e una terrazza in erba di 100 mq al terzo piano, con piante che ricordano la vegetazione lacustre. A questa si aggiunge una palestra Technogym di 32 mq, a disposizione degli ospiti che desiderano svolgere attività fisica con attrezzature all’avanguardia e in totale privacy. A completare la struttura ci sono il ristorante fine dining Lisander e People cocktail bar & café che, nella bella stagione apre il roof garden, un ampio spazio al quinto piano da cui si può godere di una straordinaria vista sul lago.

Lisander ha una capienza di 20 posti, aperto anche al pubblico esterno, e propone i sapori della cucina contemporanea italiana. Il menu racconta l’equilibrio tra sapori autentici, reinterpretati con creatività e tecnica moderna da Alessio Limonta, che guida da oltre 7 anni la cucina. Ogni piatto è concepito come una composizione musicale, dove ogni ingrediente è una nota che contribuisce a creare un’armonia perfetta, valorizzando i prodotti stagionali per raccontare una storia di lago, terra e passione culinaria.

Eleganza discreta sul Lario

L’hotel rende dunque omaggio a una delle opere letterarie più importanti della cultura italiana, “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni. Questo capolavoro della letteratura, ambientato proprio sulle rive del Lago di Como, è un simbolo del nostro patrimonio culturale e soggiornare qui significa immergersi in un’atmosfera che celebra la storia, la bellezza e la tradizione di questo luogo iconico.

Fin dalla seconda metà dell’Ottocento, questo territorio è stato una meta turistica e oggi tradizione, storia e memoria si intrecciano in un luogo affascinante che unisce natura, sport, cultura, enogastronomia e divertimento. Il lago offre la possibilità di praticare vari sport all’aria aperta, dalle avventure acquatiche come vela e kitesurf, ai percorsi in montagna, ideali per trekking, arrampicate, parapendio, golf e mountain bike. Anche l’offerta culturale è ricca, con numerose chiese, abbazie e villaggi pittoreschi sulle sponde del lago e il rinomato Lecco Film Fest, giunto quest’anno alla sua quinta edizione. La vicinanza a città come Como, Lecco e Milano, facilmente raggiungibili con la superstrada, conferma la posizione privilegiata della struttura, meta non solo di turisti internazionali, ma anche di italiani alla ricerca di esperienze di eccellenza.

Casa dell’Albero, gioiello ecosostenibile

A ridosso dell’hotel, dal 2013 c’è una struttura ricettiva senza precedenti: Casa sull’Albero, un rifugio esclusivo e innovativa concezione dell’ospitalità. Membro di IHF – Italian Hotels & Friends – è una villa affascinante realizzata in vetro e legno, un esempio di design ecosostenibile. Dodici le accoglienti camere e studio-suite arredate in stile minimalista, suddivise in room garden view e room lake view, con superfici che variano tra i 20 e i 35 mq. Immersa in un parco di 3.000 mq, è sinonimo di relax e tranquillità e, con una straordinaria vista sul lago di Como e sul rigoglioso parco circostante, regala agli ospiti una sensazione di profonda pace e serenità.

L’offerta gastronomica dell’Honesty Kitchen propone prodotti sempre freschi di filiera corta e di alta qualità, con colazioni e brunch serviti in una suggestiva sala, oltre a un servizio self bar aperto 24 ore su 24 con tè, caffè, tisane e frutta fresca. La zona living, spazio comune per gli ospiti, dà la possibilità di arricchire il soggiorno con la lettura dei libri della fornita libreria messa a disposizione dei visitatori, o godersi una bevanda all’ombra degli alberi maestosi del parco, che garantiscono una privacy totale. È possibile inoltre ascoltare musica all’interno della struttura o nello spazio relax con l’uso di un tablet e noleggiare biciclette per ammirare il lago da una prospettiva più dinamica.

Casa sull’Albero è anche dotata di una SPA privata con sauna, bagno turco con cromoterapia e doccia. Tra i servizi inclusi: portineria, living room e movie theater, lavanderia, stazione di ricarica per auto elettriche, sala riunioni, parcheggio interno a pagamento. Servizi su richiesta: transfer, guida turistica, personal trainer, massaggi, baby sitting, personal shopper e noleggio biciclette. https://casa-sullalbero.eu/