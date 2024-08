Elettra Lamborghini e Afrojack in vacanza sul Lago di Como: il dettaglio non ...

Elettra Lamborghini e Afrojack in vacanza sul Lago di Como per rinnovare il loro amore.

Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza a Ibiza, Elettra Lamborghini e il marito Afrojack si sono concessi un soggiorno italiano. Come meta hanno scelto il Lago di Como, lo stesso luogo dove nel 2020 si sono giurati amore eterno.

Vacanza d’amore sul Lago di Como per Elettra Lamborghini e Afrojack. I due hanno documentato sui social il loro soggiorno italiano, arrivato dopo quello che hanno trascorso a Ibiza, in Spagna. La cantante e il marito hanno scelto una località del Belpaese che hanno a cuore, la stessa dove nel 2020 si sono giurati amore eterno.

Elettra Lamborghini e Afrojack rinnovano l’amore

Il 26 settembre 2020, dopo due anni di fidanzamento, Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati in una location magnifica: Villa Balbiano. A distanza di quattro anni da quel momento, hanno deciso di concedersi una vacanza sul Lago di Como per rinnovare il loro amore. Non sono soli, ovviamente, ma con l’adorata cagnolina Lea.

Elettra e Afrojack in vacanza: la reazione dei fan

Elettra ha condiviso su Instagram diverse foto della vacanza sul Lago di Como. Le immagini la ritraggono felice accanto ad Afrojack e alla cucciola Lea, ma un dettaglio ha divertito i fan: la differenza di altezza tra la Lamborghini e il marito. Tra i tanti commenti si legge: “Lei bellissima ma o la vedo bassina o lui è eccessivo“, oppure “Ma quanto è alto lui?“, o ancora “Sembrano Gianni e Pinotto“. In effetti, è impossibile non notare le differenti stature: Elettra è alta 1,65 metri, mentre il dj oltre 2 metri.